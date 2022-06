Repercussão mundial: assassinato de Bruno e Dom tem 18 milhões de menções em mais de cem países nas redes sociais

Apoie o 247

247 - Não é somente um assunto nacional: o assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira acumula massiva repercussão em mais de cem países nas redes sociais, segundo o instituto de pesquisas Quaest.

Em infográfico publicado no Twitter, o diretor do instituto, Felipe Nunes, mostra que, desde o dia 5 de junho (data do desaparecimento da dupla no Vale do Javari) até hoje, o assunto teve mais de 18 milhões de menções na internet, sendo apenas menos da metade vindas do Brasil (7 milhões).

Na Inglaterra, país de origem de Dom, foram quase 500 mil menções, enquanto nos EUA o assunto já ultrapassou a casa do 1 milhão.

Além de tomar a web, o lamentável caso também ganhou grande destaque na imprensa internacional e pode 'sepultar' a reputação de Bolsonaro no exterior, agravando a crise já vivida.

