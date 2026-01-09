Roubo de petróleo: Trump diz que conseguiu R$ 4 bilhões em um dia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira (8) que seu país “apropriou-se” de **US$ 4 bilhões em petróleo venezuelano em um único dia”, em comentários que intensificam a controvérsia internacional sobre a intervenção militar dos EUA na Venezuela e o controle de seus recursos energéticos. A declaração foi feita durante uma entrevista à Fox News, repercutida por várias agências de notícias internacionais.

“Pensem no que fizemos: tomamos o controle de um país inteiro. Vamos tornar o país forte e bom, e, a longo prazo, vocês poderão votar e eleger alguém de quem gostem. O petróleo que tomamos, levamos petróleo no valor de US$ 4 bilhões em um único dia. E isso vai aumentar. Vamos reconstruí-lo. Todas as grandes petrolíferas estão entrando. Elas vão ganhar muito dinheiro”, declarou Trump, em uma das passagens mais contundentes da entrevista à emissora americana.

O presidente também argumentou que os lucros obtidos com a venda do petróleo venezuelano serão compartilhados com Caracas e Washington, parte de um esquema que, segundo ele, “trouxe estabilidade para a região e preços do petróleo muito mais baixos”. A estratégia, conforme anunciado por Trump, envolve a entrada de grandes petrolíferas no país sul-americano para revitalizar a produção de petróleo, que estava em declínio há anos.