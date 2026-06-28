247 - A Rússia anuncia avanço em Dnepropetrovsk e Zaporozhye com tomada de duas localidades, segundo o Ministério da Defesa, em mais uma movimentação militar relatada por Moscou no contexto da guerra na Ucrânia. De acordo com informações divulgadas pela agência TASS, as forças russas assumiram o controle de Pisantsy, na região de Dnepropetrovsk, e de Novosyolovka, na região de Zaporozhye.

Segundo o Ministério da Defesa russo, unidades do Grupamento Leste avançaram sobre posições ucranianas e passaram a controlar os dois locais, em uma operação descrita por Moscou como parte da expansão de sua zona de controle no front.

No comunicado citado pela agência russa, o Ministério da Defesa afirmou: “Unidades do Grupamento Leste avançaram mais profundamente nas defesas inimigas, libertando o assentamento de Pisantsy, na região de Dnepropetrovsk, e o assentamento de Novosyolovka, na região de Zaporozhye”.

Ainda segundo a versão russa, a tomada de Pisantsy permitiu às tropas ocupar uma área considerada relevante do ponto de vista tático. O ministério declarou que “a libertação de Pisantsy tornou possível para as unidades do Grupamento Leste tomar uma área taticamente importante, minando significativamente as defesas ucranianas e criando condições para o avanço constante das tropas e a expansão da zona de controle na região de Dnepropetrovsk”.

A região de Dnepropetrovsk tem ganhado importância crescente nos relatos russos sobre a evolução da linha de frente, enquanto Zaporozhye segue como uma das áreas estratégicas do conflito. A menção a avanços nessas frentes indica a tentativa de Moscou de consolidar posições e pressionar as defesas ucranianas em setores sensíveis do território.

O anúncio ocorre em um momento de intensificação das operações militares e de disputas narrativas em torno dos avanços no campo de batalha. Para a Rússia, a ocupação de novas localidades representa ganho territorial e fortalecimento de posições. Para a Ucrânia, a manutenção de suas linhas defensivas segue como elemento central da resistência diante da ofensiva russa.