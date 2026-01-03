Rússia chama reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU após agressão dos Estados Unidos à Venezuela

MOSCOU (Sputnik) - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou veementemente os ataques militares dos EUA contra a Venezuela, classificando-os como um "ato de agressão armada" sem justificativa plausível.

"Esta manhã, os Estados Unidos realizaram um ato de agressão armada contra a Venezuela. Isso causa profunda preocupação e condenação. Os pretextos citados para justificar tais ações são infundados", disse o ministério.

Moscou expressou total solidariedade ao povo venezuelano e reafirmou o apoio aos esforços do governo bolivariano para defender a soberania e os interesses nacionais.

O ministério endossou os apelos de Caracas e de parceiros latino-americanos por uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU.

O ministério enfatizou que a América Latina deve permanecer uma zona de paz, conforme declarado em 2014, e destacou o direito da Venezuela à autodeterminação, livre de "interferências externas destrutivas, muito menos militares".

Alertando contra uma escalada ainda maior, a Rússia instou todas as partes a priorizarem o diálogo em vez do confronto.

"A hostilidade motivada por ideologia substituiu o engajamento pragmático e a vontade de construir relações previsíveis e baseadas na confiança. O caminho a seguir reside em soluções diplomáticas e estamos prontos para ajudar", afirmou o ministério.

A embaixada russa em Caracas continua operando normalmente, apesar da agressão armada dos EUA contra a Venezuela, acrescentou o ministério.

O ministério também confirmou a declaração anterior da embaixada, afirmando que não há relatos de cidadãos russos feridos e que as autoridades consulares permanecem em contato contínuo com autoridades e cidadãos venezuelanos no país.