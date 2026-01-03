TV 247 logo
      Maduro enfrentará julgamento criminal nos EUA após prisão, diz senador americano

      Maduro e sua esposa foram sequestrados da Venezuela, disse Trump

      O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na base militar de Fort Tiuna, em Caracas, Venezuela - 25 de novembro de 2025 (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

      247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, será julgado nos Estados Unidos por acusações criminais, afirmou neste sábado (3) o senador republicano Mike Lee, citando o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

      Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um ataque em larga escala bem-sucedido contra a Venezuela, afirmando que Maduro e sua esposa haviam sido capturados e retirados do país.

      “Acabei de desligar o telefone com Rubio. Ele me informou que Nicolás Maduro foi preso por agentes dos EUA para enfrentar julgamento por acusações criminais nos Estados Unidos”, escreveu Lee na rede social X.

      Segundo o senador, os ataques dos EUA protegeram as forças responsáveis pela detenção de Maduro, realizada com base em um mandado judicial.

