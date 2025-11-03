Rússia promete resposta firme ao possível confisco de seus ativos pela União Europeia

247 - A Rússia advertiu que responderá de forma “enérgica” caso a União Europeia avance com o plano de confiscar os ativos russos bloqueados em bancos europeus. A informação foi publicada nesta segunda-feira (3) pela agência estatal Prensa Latina.

De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, qualquer tentativa da Comissão Europeia ou de governos do bloco de se apropriar de recursos russos será tratada como crime. “Qualquer ação ilegal da Comissão Europeia, das capitais europeias ou de qualquer outra parte para confiscar nossos fundos será considerada roubo, o que inevitavelmente resultará em severas punições de acordo com a lei russa e o direito internacional”, afirmou a diplomata.Zakharova destacou que a reação de Moscou será cuidadosamente planejada, levando em conta os interesses nacionais e o ressarcimento de eventuais prejuízos. “A resposta será enérgica”, acrescentou. Ela também ressaltou que não será possível alegar “responsabilidade coletiva” caso as medidas sejam implementadas, alertando que os países envolvidos responderão individualmente por suas ações.

A polêmica sobre o uso dos ativos russos ganhou força após a reunião dos líderes da União Europeia realizada em 23 de outubro, em Bruxelas. O encontro terminou sem consenso sobre a proposta da Comissão Europeia de utilizar os recursos bloqueados do Banco Central da Rússia como base para conceder novos empréstimos à Ucrânia. O assunto voltará a ser discutido entre 18 e 19 de dezembro, durante o Conselho Europeu.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou o plano da Comissão Europeia como uma violação grave do princípio da inviolabilidade da propriedade. Já o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, alertou que Moscou se reserva o direito de reter recursos pertencentes a países ocidentais mantidos em território russo, caso o confisco seja levado adiante.

Estima-se que cerca de 200 bilhões de euros em ativos russos estejam bloqueados na União Europeia, em sua maioria depositados na empresa Euroclear, uma das principais provedoras de serviços de liquidação e custódia de títulos do continente.Segundo dados divulgados pela Comissão Europeia, entre janeiro e setembro de 2025, a União Europeia já transferiu 14 bilhões de euros à Ucrânia, valor obtido a partir dos lucros gerados por esses ativos congelados.

A crescente tensão entre Moscou e Bruxelas reforça a escalada de medidas econômicas e diplomáticas desde o início do conflito na Ucrânia, com a Rússia prometendo reagir duramente a qualquer nova iniciativa que considere uma violação de sua soberania financeira.