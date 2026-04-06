Rússia reforça preparativos para celebrar o Dia da Vitória em 9 de maio

247 - A Rússia intensifica os preparativos para celebrar o Dia da Vitória em 9 de maio, data que marca o triunfo sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Autoridades do Kremlin asseguram que as comemorações ocorrerão conforme o planejado, incluindo a tradicional agenda de eventos oficiais na capital, Moscou.

De acordo com informações divulgadas pela agência Prensa Latina, o porta-voz da presidência russa afirmou neste domingo (5), que o país segue mobilizado para a realização da celebração, rebatendo rumores sobre um possível cancelamento do desfile militar na Praça Vermelha. “Estamos nos preparando para celebrar o Dia da Vitória”, declarou o representante do Kremlin.

No sábado anterior, o conselheiro presidencial para assuntos internacionais, Yuri Ushakov, informou que diversos representantes de governos estrangeiros demonstraram interesse em participar das festividades em Moscou. Segundo ele, a data deve contar com presença internacional significativa.

Ainda conforme Ushakov, o presidente Vladimir Putin aproveitará a ocasião para manter encontros diplomáticos com autoridades estrangeiras que estarão na capital russa. A agenda reforça o caráter político e simbólico do evento, que tradicionalmente reúne líderes e delegações de vários países.

O Dia da Vitória é celebrado anualmente pela Rússia e por nações que integravam a antiga União Soviética. A data rememora a derrota da Alemanha nazista na chamada Grande Guerra Patriótica, período que se estende de 22 de junho de 1941, quando ocorreu a invasão alemã à União Soviética, até 9 de maio de 1945, data em que foi consolidada a capitulação do regime nazista.

A rendição incondicional da Alemanha foi oficialmente assinada em 8 de maio de 1945. No entanto, devido ao fuso horário, já era 9 de maio em Moscou, o que levou a União Soviética a adotar essa data como marco da vitória no continente europeu. Desde então, a ocasião é considerada uma das mais importantes do calendário histórico e político russo.