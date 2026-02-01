247 - As forças russas intensificaram suas operações militares no leste e no sul da Ucrânia, com avanços territoriais que, segundo o comando de Moscou, aproximam o desfecho do conflito. Em mensagem divulgada no Telegram, o ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, avaliou que a coordenação entre diferentes unidades tem permitido progressos considerados estratégicos no campo de batalha.

As informações foram publicadas pela agência Prensa Latina, que detalhou declarações oficiais e comunicados do Ministério da Defesa russo sobre as mais recentes ações militares. De acordo com Belousov, “hoje, atuando em coordenação com as unidades de assalto, eles estão avançando com confiança na direção de Vremevka, aproximando o dia da nossa vitória”.

O ministro também parabenizou o comando e os militares da brigada motorizada do grupo de tropas do Leste pela tomada do controle da cidade de Ternovátoye, na província de Zaporozhie. Para ele, a conquista representa mais do que um ganho territorial. “Esse triunfo se tornará um símbolo da coragem e da força dos militares e entrará para a história como um feito de guerra”, afirmou.

Belousov destacou ainda que essas unidades atuam em algumas das áreas mais exigentes do фронte, cumprindo missões de combate “com firmeza e coragem”, enfrentando o inimigo de forma direta e forçando a retirada de posições consideradas estratégicas.

Em comunicado separado, o Ministério da Defesa russo informou que, nas primeiras horas da manhã, o Exército lançou ataques contra instalações de infraestrutura de transporte e outros alvos militares utilizados pelas Forças Armadas da Ucrânia. Segundo a nota, aeronaves operacionais-táticas, drones de ataque, forças de mísseis e artilharia atingiram depósitos de munição e pontos de implantação temporária de formações armadas ucranianas e de mercenários estrangeiros em 138 áreas distintas.

O mesmo comunicado afirma que os sistemas de defesa aérea derrubaram quatro bombas aéreas guiadas, um projétil do sistema Himars de fabricação norte-americana e 47 veículos aéreos não tripulados do tipo avião. O ministério também confirmou que unidades do grupo de tropas Central assumiram o controle da cidade de Toretskoye, na República Popular de Donetsk, enquanto o grupo de forças Oriental avançou nas defesas inimigas e tomou o território de Petrovka, na província de Zaporizhzhia.

Ainda de acordo com os dados oficiais russos, desde o início da chamada operação militar especial na Ucrânia foram destruídas 670 aeronaves, 283 helicópteros, 111.681 drones e 646 sistemas de mísseis antiaéreos. As autoridades militares relataram também perdas de 27.423 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.653 lançadores múltiplos de mísseis, 32.972 peças de artilharia de campanha e morteiros, além de 53.267 unidades de veículos militares especiais.