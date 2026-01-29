Porta-voz da Rússia anuncia retomada de negociações trilaterais sobre a guerra na Ucrânia

247 - O governo da Rússia anunciou a perspectiva de retomada das negociações trilaterais com os Estados Unidos e a Ucrânia sobre o conflito ucraniano, após encontros realizados recentemente em Abu Dhabi.

]Segundo o Kremlin, há uma data aproximada para a nova rodada de conversas, ainda que os detalhes permaneçam sob reserva devido à complexidade do processo diplomático.As informações foram divulgadas pela agência Prensa Latina.

Em conversa com jornalistas, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que “é uma data aproximada, mas por agora estamos partindo daí”, ao comentar o calendário previsto para a continuidade do diálogo entre as três partes envolvidas no conflito.Peskov classificou como delicadas e “muito complicadas” as reuniões trilaterais realizadas nos dias 23 e 24 de janeiro, na capital dos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com ele, justamente por essa razão, Moscou evita comentar publicamente o conteúdo das listas de documentos que estão sendo analisadas no âmbito das negociações para uma solução do conflito na Ucrânia.“Discutir segmentos individuais publicamente durante as negociações prejudicaria o objetivo das conversas”, explicou o porta-voz do Kremlin, ao justificar a postura de sigilo adotada pela delegação russa durante o processo diplomático.

Questionado sobre a atuação dos representantes de Moscou nas tratativas, Peskov afirmou que os integrantes da delegação russa recebem orientações diretas do presidente Vladimir Putin. Segundo ele, “eles as recebem regularmente”, ao ser indagado se havia instruções específicas para a nova rodada de negociações.

Do lado norte-americano, o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, avaliou de forma positiva os encontros realizados em Abu Dhabi. Para o diplomata, as rodadas de diálogo foram “muito construtivas”, sinalizando a disposição das partes em manter os canais de comunicação abertos.O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos também se manifestou sobre o processo, destacando que as negociações fazem parte dos esforços internacionais “para promover o diálogo e identificar soluções políticas para a crise”, reforçando o papel do país como mediador nas discussões envolvendo o conflito ucraniano.