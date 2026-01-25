Sanders exige retirada imediata do ICE após assassinato de enfermeiro em Minneapolis: "Basta!"

247 – O senador Bernie Sanders elevou o tom contra a presença de forças federais em Minneapolis após o assassinato de Alexander Pretti, enfermeiro de UTI do sistema de saúde de veteranos (VA), morto por agentes federais durante uma operação na cidade. Em uma postagem contundente, Sanders afirmou que o caso representa o terceiro tiroteio envolvendo agentes federais em Minneapolis neste mês e defendeu a retirada imediata do ICE e da Patrulha de Fronteira não apenas do estado de Minnesota, mas também de outras áreas urbanas do país.

Na publicação, Sanders foi direto ao classificar o episódio como assassinato e decretar o fim da tolerância com esse tipo de ação. Em tradução literal do texto, ele escreveu: “O assassinato do enfermeiro de UTI do VA Alexander Pretti é o terceiro tiroteio por agentes federais em Minneapolis neste mês. Chega.”

The murder of VA intensive care nurse Alexander Pretti is the third shooting by federal agents in Minneapolis this month. NO MORE.



All federal agents — ICE and Border Patrol — must be withdrawn immediately from Minneapolis and other cities. NOW. — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 25, 2026

Em seguida, o senador apresentou uma exigência com caráter emergencial: “Todos os agentes federais — ICE e Patrulha de Fronteira — devem ser retirados imediatamente de Minneapolis e de outras cidades. Agora.”

A morte de Pretti e o avanço da crise política em Minnesota

O assassinato de Alexander Pretti desencadeou uma crise política e de segurança pública em Minneapolis, com protestos, cobranças por investigação independente e uma escalada de tensão entre autoridades locais e o governo federal. O caso ganhou repercussão nacional por envolver a morte de um cidadão americano em plena via pública durante uma ação federal, além da circulação de vídeos que impulsionaram a indignação popular.

A repercussão também se ampliou porque Pretti era descrito como um profissional da saúde ligado ao atendimento de veteranos, o que transformou o episódio em um símbolo ainda mais explosivo no debate sobre o uso da força e a militarização de operações em centros urbanos.

Sanders reforça denúncia e amplia o alvo: ICE e Patrulha de Fronteira

Ao citar que este seria o “terceiro tiroteio” no mês, Sanders sugere um padrão, e não um caso isolado. Sua mensagem deixa claro que, para ele, a presença federal deixou de ser apenas uma questão operacional e passou a representar uma ameaça direta à vida de moradores e à segurança pública local.

Ao exigir a retirada do ICE e da Patrulha de Fronteira, o senador enquadra o episódio como parte de uma política federal agressiva, que teria ultrapassado limites, especialmente em operações conduzidas dentro de grandes cidades. A ordem “agora” reforça que Sanders quer produzir pressão imediata e pública, sem espaço para medidas graduais ou respostas burocráticas.

A convergência com a denúncia feita por Kamala Harris

A postagem de Sanders se conecta diretamente ao clima político instaurado desde a manifestação de Kamala Harris sobre o mesmo caso. Como já havia sido dito por Harris, o assassinato de Pretti passou a ser interpretado por setores importantes da política americana como consequência direta de uma presença federal descrita como violenta e desestabilizadora.

Kamala Harris declarou estar “enfurecida” e “de coração partido”, e afirmou que Pretti teria tentado proteger sua comunidade antes de ser morto por agentes federais. Ela também denunciou o que chamou de “ocupação assassina” de uma cidade americana pelo governo federal — expressão que elevou a denúncia a um patamar nacional e institucional.

A declaração de Sanders, ao chamar o caso de assassinato e afirmar que “chega”, consolida esse mesmo enquadramento: trata-se de uma crise em que a ação federal não aparece como solução de segurança, mas como fonte de violência e caos.

Um caso que expõe o choque entre segurança, direitos e poder federal

O assassinato de Alexander Pretti reúne elementos que alimentam a tensão social e política: vídeos em circulação, versões oficiais contestadas, mobilização de autoridades estaduais e uma disputa aberta entre lideranças locais e o governo do presidente Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos.

Ao exigir a retirada imediata do ICE e da Patrulha de Fronteira, Sanders coloca a crise de Minneapolis no centro de uma batalha maior: até onde o governo federal pode avançar em operações internas sem provocar ruptura política e social.

Com a indignação de figuras como Kamala Harris e Bernie Sanders, o caso deixa de ser apenas um episódio policial e passa a representar, para parte do establishment político, um sinal de que a escalada da repressão federal em áreas urbanas pode estar conduzindo o país a um cenário de instabilidade permanente.