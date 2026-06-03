Secretário de Comércio dos EUA diz a Mauro Vieira que quer continuar negociações sobre tarifas

247 - Os Estados Unidos sinalizaram ao governo brasileiro que pretendem manter abertas as negociações sobre as tarifas comerciais que estão no centro das recentes tensões entre os dois países. A informação foi divulgada pelo G1, em reportagem da jornalista Camila Bomfim.

O recado foi transmitido pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante um encontro informal nos corredores da reunião ministerial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), realizada na França.

Segundo relatos de pessoas que acompanharam a conversa, Greer se aproximou do chanceler brasileiro para cumprimentá-lo e destacou que o governo norte-americano continua disposto a discutir os temas comerciais em debate com o Brasil. O representante dos EUA também ressaltou que existe um canal de comunicação ativo entre as duas administrações e manifestou interesse em dar continuidade às tratativas.

Mauro Vieira respondeu afirmando que o governo brasileiro compartilha da mesma disposição para o diálogo. De acordo com interlocutores, o chanceler avaliou que as recentes recomendações do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) para a adoção de tarifas adicionais sobre produtos brasileiros tornam ainda mais importante a intensificação das conversas bilaterais.

A discussão ocorre em meio à reação de exportadores brasileiros diante da possibilidade de novas cobranças tarifárias por parte dos Estados Unidos. Entre as propostas em análise estão medidas que podem elevar significativamente a taxação sobre mercadorias brasileiras exportadas para o mercado norte-americano.

Os textos em debate preveem a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, além de uma cobrança adicional de 12,5%. Caso ambas as medidas sejam implementadas, a sobretaxa total poderá atingir 37,5%, percentual próximo dos cerca de 40% impostos anteriormente.

Ainda segundo fontes ligadas às negociações, Mauro Vieira destacou que as tratativas permanecem dentro do prazo de 30 dias estabelecido pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, durante encontro realizado em Washington. O ministro brasileiro teria defendido que esse período seja utilizado para buscar uma solução negociada que evite o agravamento das disputas comerciais.

O encontro entre Greer e Vieira aconteceu em um momento de aumento das tensões entre Brasília e Washington, provocado pela divulgação das recomendações tarifárias do USTR. Apesar do cenário de incerteza, integrantes da delegação brasileira interpretaram a conversa como um indicativo de que os canais diplomáticos e comerciais entre os dois governos continuam funcionando e que há espaço para avanços nas negociações.