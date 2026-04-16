Secretário de Defesa de Trump cita trecho de “Pulp Fiction” como se fosse passagem bíblica durante culto no Pentágono
Pete Hegseth recitou fala do personagem interpretado por Samuel L. Jackson no filme dirigido por Quentin Tarantino
247 - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, recitou um trecho do filme “Pulp Fiction” como se fosse uma passagem bíblica durante um culto realizado no Pentágono, na quarta-feira (15). Ele afirmou ter recebido o texto de um oficial responsável pelo planejamento de uma missão de resgate de um militar estadunidense no Irã. A fala chamou a atenção por reproduzir praticamente o mesmo conteúdo de uma cena do longa dirigido por Quentin Tarantino, informa o jornal Folha de São Paulo.
No longa, o personagem Jules Winnfield, interpretado por Samuel L. Jackson, recita uma versão ficcional de Ezequiel 25:17 antes de cometer um assassinato. Internautas compararam as falas e apontaram a semelhança entre o discurso do secretário e o trecho do filme.
"O caminho do aviador abatido é cercado por todos os lados pelas iniquidades dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bendito seja aquele que, em nome da camaradagem e do dever, guia os perdidos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião de seu irmão e o protetor das crianças perdidas. E eu me vingarei com grande fúria e ira daqueles que tentarem capturar e destruir meu irmão. E vocês saberão que meu indicativo é Sandy Um quando eu exercer minha vingança sobre vocês, e amém", disse Hegseth na ocasião.
Referências religiosas
A declaração ocorreu em meio a referências religiosas feitas por integrantes do governo de Donald Trump ao comentar as agressões ao Irã. Na semana anterior, Hegseth comparou o resgate de um militar, após a queda de um caça no Irã durante o Domingo de Páscoa, à ressurreição de Jesus Cristo.
Na mesma ocasião, ao comentar a operação, o presidente Donald Trump afirmou que Deus apoia a guerra contra o Irã. “Porque Deus é bom”, disse. Em seguida, acrescentou: “Deus não gosta do que está acontecendo. Eu não gosto do que está acontecendo”.