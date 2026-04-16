Secretário de Defesa de Trump cita trecho de “Pulp Fiction” como se fosse passagem bíblica durante culto no Pentágono

247 - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, recitou um trecho do filme “Pulp Fiction” como se fosse uma passagem bíblica durante um culto realizado no Pentágono, na quarta-feira (15). Ele afirmou ter recebido o texto de um oficial responsável pelo planejamento de uma missão de resgate de um militar estadunidense no Irã. A fala chamou a atenção por reproduzir praticamente o mesmo conteúdo de uma cena do longa dirigido por Quentin Tarantino, informa o jornal Folha de São Paulo.

No longa, o personagem Jules Winnfield, interpretado por Samuel L. Jackson, recita uma versão ficcional de Ezequiel 25:17 antes de cometer um assassinato. Internautas compararam as falas e apontaram a semelhança entre o discurso do secretário e o trecho do filme.

"O caminho do aviador abatido é cercado por todos os lados pelas iniquidades dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bendito seja aquele que, em nome da camaradagem e do dever, guia os perdidos pelo vale das trevas, pois ele é verdadeiramente o guardião de seu irmão e o protetor das crianças perdidas. E eu me vingarei com grande fúria e ira daqueles que tentarem capturar e destruir meu irmão. E vocês saberão que meu indicativo é Sandy Um quando eu exercer minha vingança sobre vocês, e amém", disse Hegseth na ocasião.

Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon.pic.twitter.com/1o3CJiJYRF April 16, 2026





Referências religiosas

A declaração ocorreu em meio a referências religiosas feitas por integrantes do governo de Donald Trump ao comentar as agressões ao Irã. Na semana anterior, Hegseth comparou o resgate de um militar, após a queda de um caça no Irã durante o Domingo de Páscoa, à ressurreição de Jesus Cristo.

Na mesma ocasião, ao comentar a operação, o presidente Donald Trump afirmou que Deus apoia a guerra contra o Irã. “Porque Deus é bom”, disse. Em seguida, acrescentou: “Deus não gosta do que está acontecendo. Eu não gosto do que está acontecendo”.