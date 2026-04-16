EUA anunciam "Operação Fúria Econômica" contra o Irã, com bloqueio prolongado e ameaça a setores estratégicos

247 - Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (16) uma nova ofensiva econômica contra o Irã, denominada "Operação Fúria Econômica", com o objetivo de ampliar as agressões sobre o país. Durante o anúncio da medida, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que o país persa tem a opção de escolher um "futuro próspero", mas alertou para consequências caso a nação não siga esse caminho. As informações são da RT Brasil.

Segundo as declarações, o governo do presidente Donald Trump pretende manter o bloqueio já em vigor "pelo tempo que for necessário", ao mesmo tempo em que indica a possibilidade de uma saída negociada por vias diplomáticas. A iniciativa foi lançada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, e tem como foco ampliar a pressão financeira sobre a República Islâmica, atingindo setores estratégicos da economia do país persa.

Entre as medidas citadas por Hegseth, estão a continuidade do bloqueio naval e a possibilidade de ataques direcionados à infraestrutura energética e elétrica. A estratégia ocorre em meio à intensificação das tensões entre Washington e Teerã, com foco na ampliação de mecanismos de pressão econômica e militar.