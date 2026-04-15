Paquistão pode sediar novas negociações entre EUA e Irã nos próximos dias

247 - As negociações entre Estados Unidos e Irã podem ser realizadas no Paquistão nos próximos dias, embora ainda não haja confirmação. O país asiático se colocou novamente à disposição para sediar o encontro, considerado estratégico para a retomada do diálogo entre as partes.

Segundo informações do jornalista Kamal Hyder, em reportagem a partir de Islamabad, o governo paquistanês acredita que sua capital oferece um ambiente confortável para os iranianos, fator que pode facilitar a retomada das conversas. O presidente dos Estados Unidos também indicou interesse em que sua equipe se reúna com representantes iranianos em território paquistanês.

Incerteza sobre o cronograma

Apesar das declarações do presidente norte-americano indicando que as negociações poderiam ocorrer em um prazo de dois dias, o cenário atual aponta para um possível adiamento. A expectativa é de que o encontro aconteça em breve, mas sem uma data definida no curto prazo.

Um dos fatores que contribuem para essa indefinição é a agenda do primeiro-ministro do Paquistão, que deixará o país a partir desta quarta-feira (15), e só retornará no sábado (18). A ausência do chefe de governo pode impactar a organização logística e política das conversas.

Diplomacia em andamento

O processo diplomático segue em curso, com avanços considerados positivos por ambas as partes. Ainda que não haja confirmação imediata de um encontro, sinais vindos tanto de Teerã quanto de Washington indicam disposição para retomar o diálogo.

A expectativa é de que as negociações avancem nos próximos dias, refletindo um esforço contínuo de mediação e entendimento entre os dois países. Como destacado no cenário atual, a diplomacia tende a exigir tempo, especialmente em negociações de alta complexidade geopolítica.