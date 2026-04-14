Consultas diplomáticas entre EUA e Irã continuam tensas

247 - As negociações entre Estados Unidos e Irã seguem marcadas por incertezas, apesar da manutenção de contatos indiretos e da análise de propostas de parte a parte. O diálogo envolve questões sensíveis como sanções, programa nuclear e estabilidade regional, em meio a divergências que ainda dificultam avanços concretos.

Segundo reportagem da Al Jazeera, autoridades iranianas afirmam que a comunicação entre os dois países nunca foi interrompida, ocorrendo tanto durante o cessar-fogo quanto anteriormente, quando as partes estavam em conflito. Esses contatos foram realizados por meio de canais mediadores.

Após a primeira rodada de negociações realizada em Islamabad, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou que os contatos com a capital paquistanesa continuam. Há especulações sobre a realização de uma nova rodada de negociações, embora ainda sem confirmação oficial.

De acordo com as informações, autoridades iranianas avaliam propostas recebidas e trabalham com um plano em andamento. No entanto, ainda não há garantias sobre o sucesso dessa iniciativa, diante dos desafios que cercam o processo.

Entre os principais pontos de atrito estão questões estratégicas como o controle do Estreito de Ormuz, o cessar-fogo em diferentes áreas da região, especialmente no Líbano, e o programa nuclear iraniano, incluindo o estoque de urânio altamente enriquecido.

O cenário é ampliado por controvérsias mais amplas, como a possível flexibilização de sanções, a liberação de ativos congelados, o desenvolvimento de mísseis balísticos e as alianças regionais mantidas pelo Irã.

Além desses fatores, dois elementos centrais influenciam o andamento das negociações: a desconfiança sobre a viabilidade de uma solução diplomática e a intensificação de discursos de confronto militar por diferentes atores envolvidos. Esses elementos continuam a pesar sobre qualquer perspectiva de avanço nas tratativas entre Washington e Teerã.