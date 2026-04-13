EUA bloqueiam Estreito de Ormuz e Trump ameaça navios do Irã

247 - Os Estados Unidos iniciaram um bloqueio naval no Estreito de Ormuz, ampliando a pressão sobre o Irã e elevando o risco de impactos na economia global, enquanto o governo iraniano avalia alternativas para reagir à medida. A ação marca uma nova fase do conflito, com foco na pressão econômica como estratégia para forçar concessões de Teerã, segundo a CNN.

O bloqueio começou às 11h (horário de Brasília), após negociações realizadas no fim de semana no Paquistão não resultarem em avanços diplomáticos. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) afirmou que responderá à medida, enquanto autoridades iranianas alertaram para possíveis efeitos em cadeia na economia global, inclusive sobre consumidores norte-americanos.

Analistas avaliam que a estratégia americana aposta no desgaste econômico do Irã após semanas de ataques aéreos não terem produzido os resultados esperados. No entanto, especialistas questionam se Washington está interpretando corretamente o limite de resistência do país.

Hasan Alhasan, pesquisador sênior para política do Oriente Médio no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, no Bahrein, afirmou à CNN que Teerã possui alternativas para mitigar os efeitos do bloqueio, embora os resultados sejam incertos. “O Irã tem várias opções para compensar os efeitos econômicos do bloqueio dos EUA, mas o impacto geral é incerto”, disse.

Entre as possibilidades, o especialista destacou o aumento das exportações de petróleo e gás por rotas alternativas que contornem o Estreito de Ormuz. “O Irã pode buscar ampliar as exportações por rotas que evitem o estreito”, explicou, citando ainda o uso de gasodutos para Iraque, Turquia e Armênia, além do terminal petrolífero de Neka, no Mar Cáspio.

Outra alternativa seria intensificar o contrabando de combustíveis por longas fronteiras terrestres, como a com o Paquistão, ou misturar petróleo iraniano ao iraquiano para driblar restrições, prática já utilizada anteriormente.

Além das respostas econômicas, há também a possibilidade de escalada militar. Segundo Alhasan, o Irã poderia atacar embarcações americanas ou incentivar aliados, como os houthis no Iêmen, a tentar bloquear o estreito de Bab el-Mandeb, outro ponto estratégico para o comércio global.

Com o bloqueio aos portos iranianos, os Estados Unidos inauguram uma nova etapa de confronto, testando a capacidade de resistência do Irã em diferentes frentes — econômica, logística e militar.

Em meio à escalada, o presidente Donald Trump intensificou o tom contra Teerã e ameaçou destruir qualquer embarcação iraniana que se aproxime da área do bloqueio. Em publicação na rede Truth Social, afirmou que a Marinha dos EUA está preparada para agir com rapidez.

“Aviso: se qualquer um desses navios chegar perto do nosso BLOQUEIO, será imediatamente ELIMINADO, usando o mesmo sistema de ataque que usamos contra traficantes de drogas no mar. É rápido e brutal”, declarou Trump.