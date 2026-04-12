Forças Armadas dos EUA anunciam início de bloqueio a portos do Irã nesta segunda

247 - Os Estados Unidos iniciam nesta segunda-feira (13) um bloqueio naval contra portos do Irã, conforme anunciado pelo Comando Central das Forças Armadas (CENTCOM), responsável pelas operações militares americanas no Oriente Médio. A medida segue determinação do presidente Donald Trump e prevê a interceptação de embarcações que entrem ou saiam de áreas portuárias iranianas.

Segundo o comunicado do CENTCOM, a operação começará às 10h (horário do Leste dos EUA) e abrangerá todo o tráfego marítimo ligado ao território iraniano. “O bloqueio será aplicado de forma imparcial contra embarcações de todas as nações que entrem ou saiam dos portos e áreas costeiras iranianas, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã”, afirmou o comando militar.

Apesar da amplitude da ação, as autoridades americanas indicaram que não pretendem interromper completamente a navegação na região. Ainda assim, a medida deve impactar diretamente rotas comerciais estratégicas e embarcações de diferentes países que operam nas proximidades do Irã.

A decisão ocorre após o fracasso das negociações entre Washington e Teerã, realizadas em Islamabad, no Paquistão, com mediação do governo local. O principal impasse, segundo Trump, foi a recusa iraniana em abandonar seu programa nuclear. “Há apenas uma coisa que importa — o Irã não está disposto a abrir mão de suas ambições nucleares!”, declarou o presidente.

Em publicação nas redes sociais, Trump também afirmou que a Marinha dos EUA deve interceptar embarcações em águas internacionais que tenham efetuado pagamentos ao Irã. “Ninguém que pagar um pedágio ilegal terá passagem segura em alto-mar”, escreveu.

O presidente americano acrescentou que foi “plenamente informado” pelo vice-presidente JD Vance e por integrantes da equipe de negociação, além de elogiar a atuação do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, durante as tratativas.

Trump também acusou o Irã de descumprir compromissos relacionados ao Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo. Segundo ele, alegações iranianas sobre a presença de minas na região contribuem para aumentar a insegurança na navegação internacional. “Isso causou ansiedade, deslocamento e sofrimento a muitas pessoas e países em todo o mundo”, afirmou.