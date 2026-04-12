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      Forças Armadas dos EUA anunciam início de bloqueio a portos do Irã nesta segunda

      Medida anunciada pelo CENTCOM segue ordem de Trump após fracasso de negociações com Teerã sobre programa nuclear

      Petroleiros navegam no Golfo Pérsico, perto do Estreito de Ormuz 11/03/2026 (Foto: REUTERS/Stringer)

      247 - Os Estados Unidos iniciam nesta segunda-feira (13) um bloqueio naval contra portos do Irã, conforme anunciado pelo Comando Central das Forças Armadas (CENTCOM), responsável pelas operações militares americanas no Oriente Médio. A medida segue determinação do presidente Donald Trump e prevê a interceptação de embarcações que entrem ou saiam de áreas portuárias iranianas.

      Segundo o comunicado do CENTCOM, a operação começará às 10h (horário do Leste dos EUA) e abrangerá todo o tráfego marítimo ligado ao território iraniano. “O bloqueio será aplicado de forma imparcial contra embarcações de todas as nações que entrem ou saiam dos portos e áreas costeiras iranianas, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã”, afirmou o comando militar.

      Apesar da amplitude da ação, as autoridades americanas indicaram que não pretendem interromper completamente a navegação na região. Ainda assim, a medida deve impactar diretamente rotas comerciais estratégicas e embarcações de diferentes países que operam nas proximidades do Irã.

      A decisão ocorre após o fracasso das negociações entre Washington e Teerã, realizadas em Islamabad, no Paquistão, com mediação do governo local. O principal impasse, segundo Trump, foi a recusa iraniana em abandonar seu programa nuclear. “Há apenas uma coisa que importa — o Irã não está disposto a abrir mão de suas ambições nucleares!”, declarou o presidente.

      Em publicação nas redes sociais, Trump também afirmou que a Marinha dos EUA deve interceptar embarcações em águas internacionais que tenham efetuado pagamentos ao Irã. “Ninguém que pagar um pedágio ilegal terá passagem segura em alto-mar”, escreveu.

      O presidente americano acrescentou que foi “plenamente informado” pelo vice-presidente JD Vance e por integrantes da equipe de negociação, além de elogiar a atuação do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, durante as tratativas.

      Trump também acusou o Irã de descumprir compromissos relacionados ao Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo. Segundo ele, alegações iranianas sobre a presença de minas na região contribuem para aumentar a insegurança na navegação internacional. “Isso causou ansiedade, deslocamento e sofrimento a muitas pessoas e países em todo o mundo”, afirmou.

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