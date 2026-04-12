Trump vai ao UFC em Miami enquanto negociações com Irã fracassam

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a Casa Branca na noite de sábado (11) para assistir ao UFC 327, em Miami, em meio a uma rodada decisiva de negociações diplomáticas conduzidas por seu vice, JD Vance, sobre um possível cessar-fogo no Oriente Médio. A viagem ocorreu simultaneamente ao colapso das conversas entre Washington e Teerã, que terminaram sem acordo após divergências sobre o programa nuclear iraniano.

Vance esteve no Paquistão para conduzir negociações presenciais consideradas históricas, mas confirmou que os diálogos foram encerrados na madrugada de domingo (12) sem avanço. Apesar da ausência de Trump nas tratativas, o vice-presidente afirmou que manteve contato constante com o presidente e outros membros do governo durante o processo.

A presença de Trump em um evento esportivo enquanto a diplomacia enfrentava um impasse repercutiu na imprensa norte-americana. Em análise publicada pelo The New York Times, o jornal destacou que não estava claro se o presidente já tinha conhecimento do fracasso das negociações ao chegar ao evento. Segundo o texto, ele entrou na arena ao som de música e aplausos, sem demonstrar sinais de preocupação. “Não ficou claro se o presidente sabia que as negociações haviam fracassado quando entrou na arena para o evento do UFC [...] e não demonstrou decepção ou raiva”, relatou o jornal.

Durante declarações a jornalistas na Casa Branca, Trump indicou que acompanhava o andamento das conversas e minimizou o impacto do impasse. “Vamos ver o que acontece, mas, do meu ponto de vista, não me importo”, afirmou o presidente ao comentar o resultado das negociações.

O republicano também afirmou que o governo norte-americano está empenhado em garantir a abertura do Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o comércio global de petróleo. Segundo ele, a iniciativa estaria sendo conduzida em benefício de outros países, que classificou como “medrosos, fracos ou mesquinhos”. Trump ainda fez críticas à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), alegando falta de apoio da aliança militar aos Estados Unidos.

Paulo Costa jumps out of the cage after winning at #UFC327 in Miami to shake hands with President Trump…



Costa: “Thank you for doing what you’re doing, I needed to tell you this…”



Trump: “You’re too good looking to be a fighter and you are some fighter…” #UFC327 pic.twitter.com/bA0p61ADku — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) April 12, 2026

Após o encerramento das negociações, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, apelou pela continuidade dos esforços diplomáticos. “É imprescindível que as partes continuem a cumprir o seu compromisso com o cessar-fogo”, declarou. Ele acrescentou que o país seguirá atuando como mediador e buscará facilitar novas rodadas de diálogo entre Irã e Estados Unidos nos próximos dias.

O cenário já era considerado delicado antes do encontro, em razão de divergências profundas entre as partes e da continuidade de ataques de Israel contra o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã no Líbano, o que contribuiu para o enfraquecimento das negociações.