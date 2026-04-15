Trump diz que guerra com Irã está perto do fim

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a guerra com o Irã está “perto do fim”, ao indicar a possibilidade de uma nova rodada de negociações presenciais entre os dois países no Paquistão nos próximos dias. A declaração ocorre em meio a sinais de retomada do diálogo diplomático após semanas de conflito e tentativas frustradas de acordo.

As informações foram divulgadas pela Al Jazeera e por outros veículos internacionais, que acompanham as negociações em Islamabad.

Em entrevista à Fox News, Trump demonstrou otimismo em relação ao desfecho do conflito. Ele afirmou que a guerra está “muito perto de acabar” e indicou que o Irã estaria disposto a negociar um acordo.

A perspectiva de uma segunda rodada de negociações ganha força com a atuação do Paquistão como mediador. Apesar do tom otimista, o cenário permanece incerto.

Nos bastidores, os principais impasses continuam relacionados ao programa nuclear iraniano e às exigências dos Estados Unidos para limitar atividades de enriquecimento de urânio. Teerã, por sua vez, resiste a concessões consideradas amplas demais, o que tem dificultado a construção de um acordo definitivo.