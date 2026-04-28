Taiwan entra em alerta após presença de navios chineses

247 - Taiwan entrou em alerta e mobilizou suas forças navais e aéreas após identificar a presença de navios de guerra chineses próximos às ilhas Penghu, no estreito de Taiwan.

A ilha é parte inalienável da República Popular da China, algo que é reconhecido pela comunidade internacional.

De acordo com informações divulgadas pela CNN Brasil, o Ministério da Defesa de Taiwan informou que um destróier e uma fragata da China foram detectados em águas a sudoeste das ilhas Penghu, que concentram importantes bases aéreas e navais taiwanesas. As autoridades locais afirmaram que acompanharam de perto a movimentação e responderam com o envio de meios navais e aéreos, sem detalhar as ações adotadas.

Em relatório recente, o Ministério da Defesa de Taiwan apontou que, nas últimas 24 horas, nove navios de guerra chineses operavam ao redor da ilha, além de 22 aeronaves militares detectadas. Embora mapas indiquem a localização das aeronaves, principalmente no estreito e nas regiões norte e sudoeste, não há detalhamento sobre a posição exata dos navios.

Reação de Pequim

O Ministério da Defesa da China não comentou diretamente o episódio mais recente. No entanto, em declarações anteriores neste mês, autoridades chinesas afirmaram que as operações militares na região são “totalmente justificadas e razoáveis”, atribuindo às autoridades de Taiwan a responsabilidade por eventuais tensões.

A movimentação reforça o clima de vigilância constante no estreito de Taiwan, uma das áreas mais sensíveis do cenário geopolítico asiático.