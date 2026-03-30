Comitê Central do PCCh e Xi Jinping convidam presidente do KMT a visitar a parte continental da China
CGTN – O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, convidaram Cheng Li-wun, presidente do Partido Kuomintang Chinês (KMT), para visitar a parte continental da China entre 7 e 12 de abril, anunciou o diretor do Escritório de Assuntos de Taiwan do Comitê Central do PCCh, Song Tao, nesta segunda-feira (30).
No mesmo dia, o Escritório da Presidência do Partido Kuomintang respondeu que a presidente Cheng Li-wun agradeceu e aceitou o convite. Ela manifestou o desejo de que os dois partidos possam atuar conjuntamente para promover o desenvolvimento pacífico das relações através do Estreito, impulsionar o intercâmbio e a cooperação, e trabalhar pela paz e pelo bem-estar da população.
Fonte: CMG