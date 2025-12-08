Tensão volta a escalar na fronteira entre Tailândia e Camboja após bombardeios

247 - A tensão militar voltou a se intensificar na fronteira entre Tailândia e Camboja nesta segunda-feira (8), após ataques aéreos realizados por Bangkok contra posições cambojanas, em um dos episódios mais graves desde a assinatura do cessar-fogo entre os dois países. As informações foram inicialmente divulgadas pelo Opera Mundi.

O novo confronto ocorreu após a morte de um soldado tailandês e de quatro civis cambojanos, em meio a uma troca de acusações sobre quem teria iniciado os disparos. O episódio ameaça diretamente o acordo de cessar-fogo firmado em 26 de outubro, que tinha o objetivo de estabilizar a região após semanas de tensão.

Segundo o Exército da Tailândia, as Forças Armadas foram acionadas na província de Ubon Ratchathani para “neutralizar” ataques vindos do território cambojano durante a madrugada. De acordo com o comando militar tailandês, os disparos teriam começado por volta das 5h05 (horário local), e a morte do soldado foi confirmada cerca de duas horas depois.

O governo do Camboja nega a versão. Em comunicado publicado no Facebook, o comando militar cambojano afirmou que a Tailândia foi responsável pelo primeiro ataque, alegando que suas tropas apenas monitoravam movimentações do lado tailandês após “dias de provocações”. O ministro da Informação, Neth Pheaktra, declarou que os bombardeios tailandeses atingiram áreas civis. Segundo ele, ao menos quatro civis morreram e dez pessoas ficaram feridas nas províncias de Oddar Meanchey e Preah Vihear.

Os confrontos desta segunda ocorreram menos de 24 horas após outro episódio de violência na província de Sisaket. Novamente, ambos os lados trocaram acusações. O Exército tailandês informou que dois soldados ficaram feridos e afirmou ter respondido de “forma proporcional”. Já as autoridades cambojanas insistiram que não houve retaliação de sua parte e que apenas testemunharam a ofensiva tailandesa.

A escalada de violência reacende preocupações internacionais sobre a estabilidade na região e o risco de colapso do frágil acordo de cessar-fogo. Até o momento, não há confirmação oficial de novas rodadas de negociação entre os dois governos.

Analistas apontam que a região fronteiriça entre Tailândia e Camboja tem histórico de disputas territoriais e episódios recorrentes de tensão militar, especialmente em áreas próximas a templos históricos e zonas de demarcação ainda sensíveis.

As autoridades dos dois países afirmaram que seguem monitorando a situação, enquanto organizações internacionais acompanham o caso com preocupação.