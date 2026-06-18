Tiros são ouvidos na Times Square, em Nova York, e suspeito é preso

247 - Tiros foram ouvidos na tarde de quinta-feira (18) na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo o jornal O Globo, com base em dados do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), um suspeito foi preso após os disparos e uma arma de fogo foi apreendida.

Após o incidente, agentes da polícia isolaram a área para realizar os procedimentos de segurança e iniciar a apuração do caso. Segundo as autoridades, não houve registro de feridos.

Vídeos divulgados nas redes sociais registraram o momento dos disparos. As imagens mostram sons semelhantes a tiros seguidos por gritos de pessoas que circulavam pela região.

Até o momento, a polícia não divulgou a identidade do suspeito nem informou o que motivou os disparos. O caso permanece sob investigação. O episódio ocorreu durante a realização da Copa do Mundo da Fifa, período em que a Times Square recebe grande circulação de moradores e turistas, além de servir como ponto de encontro para torcedores.

As autoridades de Nova York continuam apurando as circunstâncias do incidente. Até a última atualização, não haviam sido divulgados detalhes sobre a origem dos disparos ou possíveis motivações para a ação.