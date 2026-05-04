Homem armado é baleado por agentes do Serviço Secreto dos EUA perto da Casa Branca

247 - Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos abriram fogo contra um homem armado nas proximidades da Casa Branca nesta segunda-feira (4). A informação foi divulgada pela emissora Fox News, que citou uma fonte federal com conhecimento do caso. O incidente ocorreu no cruzamento da rua 15 com a avenida Independence, a cerca de meio quilômetro da sede do governo estadunidense, nas proximidades do Monumento a Washington.

Segundo o SBT News, autoridades relataram que a situação foi controlada rapidamente e não houve indícios imediatos de uma ameaça mais ampla. Agentes da Divisão Uniformizada abordaram o suspeito após ele sacar uma arma. Houve troca de tiros, e o homem foi atingido. Ele foi encaminhado a um hospital e estava vivo, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

No momento do episódio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participava de um evento com representantes de pequenas empresas na Casa Branca. A agenda foi mantida sem interrupções. A Polícia Metropolitana informou que equipes foram mobilizadas para o local e que a área foi isolada para investigação. As autoridades também orientaram a população a evitar a região, onde bloqueios de trânsito devem permanecer por várias horas.

Segundo incidente recente

O caso ocorre menos de duas semanas após outro episódio envolvendo arma de fogo nas proximidades do presidente. Em 25 de abril, durante um jantar em um hotel em Washington, um homem armado conseguiu acessar áreas internas do local antes de ser contido.

Imagens de segurança registraram o momento em que o suspeito, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, atravessa corredores do hotel e passa por um detector de metais portando uma arma. Agentes do Serviço Secreto reagiram imediatamente e efetuaram disparos.

Allen não foi atingido, mas acabou interceptado antes de chegar ao salão principal. Ele foi preso em flagrante e acusado de tentativa de assassinato.