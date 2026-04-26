Saiba quem é Cole Allen, suspeito de ataque durante jantar de correspondentes da Casa Branca

247 – O suspeito preso após o tiroteio ocorrido no sábado (25) durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca foi identificado como Cole Tomas Allen, morador da região de Los Angeles, na Califórnia, segundo informou uma autoridade policial à Reuters.

Allen, de aproximadamente 31 anos, vive em Torrance, cidade costeira localizada na região de South Bay, próxima a Los Angeles e à baía de Santa Monica.

De acordo com a chefia da Polícia do Distrito de Columbia, os investigadores acreditam que o suspeito era hóspede do hotel Washington Hilton, onde acontecia o tradicional jantar anual. Até o momento, porém, nenhuma motivação foi determinada pelas autoridades.

Segundo informações disponíveis em redes sociais e perfis profissionais, Allen aparenta ser formado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, a Caltech, e atuar como professor em meio período e desenvolvedor independente de jogos.

Publicações no Facebook indicam que uma pessoa com seu nome foi escolhida como “Professor do Mês” em dezembro de 2024 pelo escritório de Torrance da C2 Education, rede privada de preparação para testes e tutoria voltada a estudantes que pretendem ingressar na universidade.

Um perfil no LinkedIn em nome do suspeito o descreve como “engenheiro mecânico e cientista da computação por formação, desenvolvedor independente de jogos por experiência, professor por nascimento”.

O mesmo perfil informa que Allen obteve bacharelado em engenharia mecânica pela Caltech em 2017 e mestrado em ciência da computação pela California State University at Dominguez Hills em 2025. A Caltech confirmou, em nota, que uma pessoa com esse nome se formou na instituição em 2017.

Na área de experiência profissional, o perfil aponta que ele trabalhou nos últimos anos como professor em meio período na C2 Education e como desenvolvedor de jogos autônomo. Antes disso, teria atuado por um ano como engenheiro mecânico na empresa IJK Controls, em South Pasadena, e também como assistente de ensino na Caltech.

O perfil ainda inclui uma reportagem de jornal local sobre uma competição de robótica vencida por sua equipe na Caltech, em 2016. Na seção “Causas”, aparece apenas a expressão “Ciência e Tecnologia”.

O Serviço Secreto informou que o suspeito estava armado com uma espingarda e foi preso depois de abrir fogo contra um agente dentro do hotel Washington Hilton, do lado de fora do salão onde ocorria o evento.

O jantar contou com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da primeira-dama Melania Trump, do vice-presidente JD Vance e de vários secretários do gabinete presidencial.