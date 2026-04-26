Jornalista brasileira estava presente e relata o que viu no jantar dos correspondentes (vídeo)

247 – A jornalista brasileira Raquel Krähenbühl, correspondente da Globo em Washington e presente no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, relatou os momentos de tensão vividos dentro do salão do hotel Washington Hilton, onde um incidente com tiros interrompeu o evento e levou à retirada de autoridades, incluindo integrantes do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo o relato da jornalista, o clima no local mudou de forma abrupta. “Dentro do salão da tradicional festa dos correspondentes da Casa Branca, onde ocorre o jantar anual, o clima mudou repentinamente. Enquanto alguns convidados ainda estavam sentados — um deles, inclusive, comendo salada — ouvimos um barulho inesperado”, afirmou.

Inicialmente, não havia clareza sobre a origem do som. “No primeiro momento, houve dúvida sobre a origem do som. Eu e um agente de segurança que estava próximo pensamos que poderia ter vindo debaixo da mesa. Outras pessoas relataram ter ouvido algo vindo de fora do salão”, relatou.

Ação imediata do serviço secreto

Poucos segundos depois, a situação se intensificou com a entrada de agentes armados no salão. “Vários agentes do Serviço Secreto entraram rapidamente no local, todos armados. A movimentação foi imediata e coordenada”, disse.

De acordo com Krähenbühl, integrantes do alto escalão do governo foram retirados às pressas. “Os principais integrantes do gabinete do presidente Donald Trump foram retirados às pressas. Eu consegui registrar em vídeo a saída de algumas autoridades, como o secretário Rex Tillerson, o secretário Pete Hegseth e o chefe de gabinete”, afirmou.

Ela também descreveu a atuação direta na proteção de autoridades. “Também havia uma autoridade do FBI próxima a nós, que foi protegida por um agente posicionado logo atrás. Os agentes do Serviço Secreto se concentraram diretamente na proteção dessas autoridades, cercando-os e conduzindo-os para fora do salão com rapidez”, relatou.

Informações desencontradas

Após o incidente, segundo a jornalista, o cenário passou a ser marcado por versões conflitantes sobre o que de fato havia ocorrido e sobre os próximos passos do evento.

“Neste momento, ainda não há clareza sobre o que aconteceu. As informações são desencontradas”, afirmou.

Krähenbühl disse ter conversado com jornalistas que acompanham diretamente o presidente. “Conversei com jornalistas do pool que acompanha o presidente, e eles disseram que as autoridades foram levadas para fora, mas depois retornaram. Segundo essa versão, o presidente ainda pretende fazer o discurso programado”, explicou.

Por outro lado, a direção do evento indicava continuidade. “A presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca informou que o jantar deve continuar normalmente”, relatou.

No entanto, havia também alertas de maior gravidade. “Já um agente policial do lado de fora afirmou que há possibilidade de evacuação completa do local e cancelamento do evento”, disse.

“Ou seja, há versões conflitantes. A única informação mais consistente até agora é que, apesar do incidente, o presidente ainda pode discursar”, concluiu a jornalista brasileira.