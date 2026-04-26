Trump é retirado às pressas de jantar em Washington após tiros (vídeo)

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, realizado no hotel Washington Hilton, na noite de sábado, após fortes estampidos provocarem pânico entre convidados e mobilizarem agentes do Serviço Secreto. Segundo a RT, que publicou atualizações ao vivo sobre o episódio, agentes armados invadiram o salão aos gritos de “Shots fired!” — “Tiros disparados!” — enquanto participantes do tradicional evento de gala se jogavam no chão em busca de proteção.

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que o atirador foi preso e elogiou a atuação das forças de segurança. “Foi uma noite e tanto em D.C. O Serviço Secreto e as forças de segurança fizeram um trabalho fantástico. Agiram rápida e bravamente. O atirador foi detido”, escreveu o presidente dos EUA.

Trump também disse que a primeira-dama, o vice-presidente e todos os membros do gabinete estavam “em perfeitas condições”.

De acordo com as informações divulgadas, o suspeito foi identificado por veículos de imprensa como Cole Tomas Allen, de 31 anos, morador de Torrance, na Califórnia. Autoridades afirmaram que ele teria se aproximado de um posto de controle carregando uma espingarda.

A procuradora federal Jeanine Pirro, principal representante do Ministério Público em Washington, afirmou que o suspeito deverá responder inicialmente por duas acusações: uso de arma de fogo durante crime violento e agressão a agente federal com arma perigosa.

“Está claro, com base no que sabemos até agora, que esse indivíduo tinha a intenção de causar o máximo de dano possível”, disse Pirro em coletiva. Segundo ela, o posto de controle instalado do lado de fora do salão funcionou e impediu que o suspeito chegasse ao local onde milhares de pessoas aguardavam para ouvir o presidente.

O chefe interino da Polícia Metropolitana de Washington, Jeffrey Carroll, informou que o suspeito era hóspede do hotel. Policiais localizaram e isolaram um quarto ligado a ele para procedimentos de investigação. Carroll afirmou ainda que o suspeito não foi atingido por disparos da polícia e foi levado a um hospital para avaliação.

Trump declarou que um policial foi baleado, mas sobreviveu graças ao colete à prova de balas. “Um policial foi atingido, mas foi salvo pelo fato de estar usando, obviamente, um colete à prova de balas muito bom”, disse o presidente, acrescentando que o agente está “muito bem”.

O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que as autoridades irão examinar detalhadamente o histórico do suspeito. “Esse processo já começou. Vamos analisar todas as evidências imediatamente para garantir a segurança deste país”, declarou.

Segundo as informações divulgadas até o momento, as autoridades ainda não determinaram a motivação do ataque. O suspeito deve ser apresentado à Justiça federal na segunda-feira e poderá enfrentar novas acusações conforme o avanço das investigações.