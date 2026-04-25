Trump é retirado às pressas de jantar em Washintgton após tiroteio

247 - Um tiroteio durante o tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, realizado na noite de sábado (25), em Washington, provocou pânico entre os participantes e levou à retirada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do local sob escolta do Serviço Secreto.

Vídeos gravados no local mostram convidados deixando o salão às pressas após o som de disparos, enquanto buscavam abrigo diante da situação de risco. O presidente e o vice J.D Vance foram rapidamente retirados por agentes de segurança, seguindo protocolos de emergência.

O jantar anual reúne jornalistas, autoridades e personalidades públicas em um ambiente tradicionalmente marcado por discursos e confraternização. A ocorrência de tiros transformou o cenário em um momento de tensão generalizada, com movimentação intensa e desordenada na saída do evento.