Zampolli teria protegido nome de Melania e conquistado cargo no governo Trump como recompensa

247 - O empresário italiano Paolo Zampolli voltou ao centro de uma controvérsia internacional após a divulgação de novas alegações que apontam para sua suposta atuação na proteção da imagem da atual primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, antes da eleição de 2016. As informações foram divulgadas pela jornalista Alias Vaughn, do Report, e circulam em redes sociais.

De acordo com Report, haveria um áudio atribuído a Zampolli no qual ele teria admitido ter mentido publicamente sobre o passado de Melania de acompanhante para protegê-la e também ao então candidato Donald Trump.

Em troca, segundo essa versão, ele teria recebido um cargo diplomático durante a gestão republicana. Outro ponto central da controvérsia envolve a origem do relacionamento entre Trump e Melania. Por anos, Zampolli afirmou ter sido o responsável por apresentar o casal em 1998, em Nova York. Entretanto, as novas alegações contestam essa narrativa e indicam que o encontro teria ocorrido na Flórida, em um ambiente ligado ao financista Jeffrey Epstein, figura posteriormente envolvida em escândalos de abuso sexual.

Segundo o conteúdo divulgado, um e-mail atribuído a um associado de Epstein — cujo nome teria sido redigido em documentos oficiais — apontaria que Trump conheceu Melania em um contexto diferente do relatado publicamente.

Zampolli teria mantido contato com Epstein e discutido possíveis negócios no passado, incluindo a aquisição de uma agência de modelos. O nome do empresário aparece em documentos já tornados públicos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, embora isso, por si só, não configure irregularidade comprovada.

A repercussão do caso ocorre em meio a outra polêmica recente envolvendo Zampolli. O empresário foi alvo de críticas após declarações consideradas misóginas sobre mulheres brasileiras, o que reacendeu debates sobre sua trajetória pública e relações pessoais. Ele foi casado por cerca de 20 anos com a empresária brasileira Amanda Ungaro, que recentemente fez acusações públicas contra o ex-marido, incluindo tentativas de deportação.