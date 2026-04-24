'Impossível não se indignar', afirma Janja após ataques feitos por aliado de Trump contra as mulheres brasileiras

247 - A primeira-dama Rosângela da Silva reagiu nesta sexta-feira (24) a declarações consideradas ofensivas feitas por um aliado do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e manifestou indignação diante do conteúdo divulgado. A resposta ganhou repercussão após a circulação da entrevista em veículos internacionais.

De acordo com informações divulgadas e repercutidas pela imprensa, as falas partiram de Paolo Zampolli, enviado especial para assuntos globais do governo dos EUA, durante entrevista concedida à emissora italiana RAI. O assessor da gestão trumpista afirmou que “mulheres brasileiras são programadas para causar confusão” e que seriam uma “raça maldita”. As declarações provocaram críticas e mobilizaram manifestações públicas no Brasil.

Janja comentou o episódio e destacou a gravidade do conteúdo. “É impossível não se indignar diante da fala do enviado especial para parcerias globais de Donald Trump, Paolo Zampolli, acusado por sua ex-mulher, a modelo brasileira Amanda Ungaro, de violência doméstica e abuso sexual e psicológico”, afirmou.

Defesa das mulheres brasileiras

A primeira-dama também ressaltou a resistência das mulheres diante de situações de violência. “As mulheres brasileiras, com muita força e coragem, rompem, diariamente, ciclos de violência e de silenciamento. Dizer que somos uma ‘raça maldita’ e ‘programadas para causar confusão’, não nos diminui. Pois sabemos muito bem quem somos e temos muito orgulho de quem nos tornamos diariamente”, declarou.

Ela ainda reforçou a importância da união diante de ataques desse tipo. “Na indignação, nos fortalecemos. Nos unimos para combater o machismo, a misoginia, o feminicídio e toda forma de violência contra nós.Não somos programadas para nada. Somos pessoas com voz, com sonhos e lutamos diariamente para viver com dignidade e liberdade para ser quem quisermos”.

Contexto e repercussão

Zampolli mantém ligação política com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, e já teve relação pessoal com o Brasil. Ele foi casado por quase duas décadas com a modelo Amanda Ungaro, com quem tem um filho de 15 anos. A disputa pela guarda ocorre atualmente na Justiça norte-americana.

As declarações ampliaram o debate sobre discursos ofensivos e reforçaram a reação de lideranças brasileiras em defesa das mulheres.