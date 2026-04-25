Deputado Márcio Jerry: fala de assessor de Trump é estupidez misógina

247 - O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA), vice-líder do governo na Câmara, criticou na última sexta-feira (24) as declarações do enviado especial do governo de Donald Trump, Paolo Zampolli, que associou mulheres brasileiras a comportamentos generalizados e utilizou termos ofensivos em entrevista à emissora italiana RAI. O caso ganhou repercussão após a divulgação de trechos em que o assessor afirma que brasileiras seriam “programadas para causar confusão”, em meio a xingamentos e uso de palavras de baixo calão.

“Que absurdo! Nosso repúdio a essa estupidez do assessor de Trump. ‘Mulheres brasileiras são programadas para causar confusão’… Palavras de um canalha misógino, Paolo Zampolli”, afirmou Jerry. A reação ocorre em meio à repercussão política e diplomática das declarações, que vêm sendo classificadas como misóginas e discriminatórias por diferentes atores políticos ao redor do mundo.

O caso se tornou ainda mais grave após uma reportagem do The New York Times apontar que Zampolli também foi citado em um episódio envolvendo a deportação de sua ex-mulher, a brasileira Amanda Ungaro, em outubro de 2025, após contato com autoridades de imigração dos Estados Unidos. O assessor nega favorecimento. Para Jerry, o caso exige resposta. “Nosso repúdio é claro diante de uma fala que desrespeita mulheres brasileiras e não pode ser normalizada”, disse.