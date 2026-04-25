Modelo brasileira Amanda Ungaro implode o cafetão Paolo Zampolli, operador de Donald Trump

247 - A empresária Amanda Ungaro voltou ao centro de uma controvérsia internacional após tornar públicas uma série de acusações contra o ex-marido, o empresário italiano Paolo Zampolli, envolvendo ainda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump.

Casados por cerca de duas décadas, Amanda e Zampolli protagonizam agora um embate público que ganhou novos desdobramentos após declarações do empresário à emissora italiana RAI. Na entrevista, Zampolli fez afirmações graves e ofensivas ao comentar o comportamento da ex-esposa. Segundo ele, “mulheres brasileiras são programadas para causar confusão” e “causam confusão com todo mundo”.

As declarações provocaram forte repercussão negativa no Brasil, especialmente após o empresário utilizar termos ainda mais agressivos. Em outro momento da entrevista, ele afirmou que as brasileiras seriam “raça maldita” e que “são todas iguais”, além de dirigir insultos pessoais a Amanda e a pessoas próximas a ela.

A reação foi imediata. O Ministério das Mulheres e a primeira-dama Janja da Silva se manifestaram publicamente, classificando as declarações como ofensivas e atentatórias à dignidade das mulheres brasileiras. As falas também geraram indignação nas redes sociais e entre representantes da sociedade civil.

Em resposta, Amanda Ungaro publicou um longo desabafo nas redes sociais na madrugada de sábado (25), no qual fez duras acusações contra o ex-marido. No texto, ela afirma ter convivido por anos com “uma mente voltada para atividades ilícitas, suborno e bajulação — com apenas um objetivo”, que, segundo ela, seria “a destruição da figura feminina”.

A empresária também acusou Zampolli de tratar mulheres como “moeda de troca” e de desrespeitar sua sexualidade. Em outro trecho, escreveu que ele “vulgariza as mulheres” e “desdenha da feminilidade e da sutileza das mulheres com palavras repugnantes”.

O tom do desabafo se intensifica ao longo da publicação. Amanda afirma: “Eu merecia algo muito melhor do que um verme repulsivo como Paolo Zampolli”. Em seguida, o chama de “mentiroso patológico” e questiona sua trajetória profissional: “Você nunca vendeu um único apartamento — quanto mais um avião 787”.

Além das críticas pessoais, a empresária levanta suspeitas sobre a atuação do ex-marido e menciona possíveis conexões com figuras influentes, sem apresentar provas públicas no conteúdo divulgado. Ela também afirma que Zampolli teria tentado utilizar influência política para promover sua deportação dos Estados Unidos.

Encerrando a publicação, Amanda afirma que o ex-marido “não é real” e o define como “uma mentira patética”. O caso segue repercutindo internacionalmente e pode ter novos desdobramentos à medida que as acusações ganham visibilidade e provocam reações oficiais e institucionais.