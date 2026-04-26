Trump diz que ataque não o impedirá de "vencer a guerra contra o Irã"

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pode ter se tornado alvo em razão de suas ações relacionadas à guerra contra o Irã, após o tiroteio que interrompeu o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington. Segundo a Reuters, que fez a cobertura inicial do episódio, o ataque ocorreu durante o evento no hotel Washington Hilton, provocando pânico e a retirada imediata de Trump sob forte esquema de segurança.

Em declarações a jornalistas na Casa Branca, o presidente sugeriu que sua postura em relação ao Irã pode ter aumentado os riscos contra sua segurança, mas destacou que isso não o fará recuar. “Quando você faz coisas assim, você se torna um alvo. Se eu não estivesse fazendo isso, acho que seria muito menos um alvo, mas me sinto honrado por isso”, afirmou.

Trump também disse que, até o momento, não há evidências de que o ataque esteja diretamente ligado ao conflito com Teerã. “Isso não vai me impedir de vencer a guerra contra o Irã. Não sei se isso teve algo a ver com isso, realmente não acho, com base no que sabemos”, declarou.

Contexto do ataque

O tiroteio ocorreu durante o tradicional jantar que reúne jornalistas e autoridades em Washington, evento do qual Trump participava pela primeira vez após anos de boicote. Disparos foram registrados nas proximidades do local, gerando correria e mobilização imediata do Serviço Secreto.

O suspeito foi detido, e as autoridades seguem investigando as circunstâncias e a motivação do ataque.

Postura diante do Irã

Mesmo diante do episódio, Trump reafirmou sua estratégia em relação ao Irã, sinalizando que não pretende alterar sua condução do conflito. Ao mencionar a possibilidade de ter sido alvo por suas decisões, o presidente reforçou o discurso de enfrentamento e indicou que considera o risco parte de sua atuação no cenário internacional.

As investigações continuam, e até o momento não há confirmação oficial de qualquer vínculo entre o ataque e questões geopolíticas envolvendo o Irã.