Trump está seguro após evacuação durante tiroteio em jantar em Washington

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está seguro após ser evacuado de forma rápida durante um tiroteio ocorrido no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, realizado no sábado (25), em Washington. As informações são do Politico. O incidente gerou momentos de tensão no salão do Washington Hilton, onde centenas de convidados — incluindo autoridades de alto escalão — ficaram sem informações claras por vários minutos. A ausência de comunicação oficial imediata aumentou a incerteza sobre a situação do presidente e a dimensão da ameaça.

Além de Trump, o evento contava com a presença do vice-presidente JD Vance e de diversos integrantes da linha de sucessão presidencial. Entre eles estavam o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário do Tesouro, Scott Bessent; o secretário de Defesa, Pete Hegseth; o secretário de Energia, Chris Wright; e o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Mesmo após a retirada do presidente, parte dessas autoridades permaneceu no salão por alguns minutos. Scott Bessent, por exemplo, que estava sentado próximo à frente do salão, deixou o local posteriormente, escoltado por agentes de segurança. Já Robert F. Kennedy Jr. foi retirado rapidamente durante o incidente.

O jantar, que tradicionalmente reúne jornalistas, políticos, empresários e outras figuras influentes, é considerado um dos eventos mais relevantes do calendário político e midiático dos Estados Unidos. Neste ano, a presença de Trump havia sido amplamente divulgada, especialmente por ele ter evitado o evento em ocasiões anteriores.

Do lado de fora do hotel, manifestantes protestavam contra as políticas de Trump para o Oriente Médio e também criticavam a realização de um jantar de gala com a participação da imprensa.

Após o tiroteio, Trump chegou a manifestar a intenção de retomar o evento. No entanto, diante das circunstâncias, decidiu-se pelo encerramento e reagendamento do jantar.

"Nós queríamos muito continuar", afirmou Trump. "Porque eu não gosto de deixar essas pessoas doentes — esses bandidos, essas pessoas horríveis, horríveis — mudarem o tecido da nossa vida."

Apesar do susto e da falta inicial de informações, o presidente foi retirado com segurança, e o episódio não deixou dúvidas quanto à prioridade das autoridades em garantir sua integridade física.