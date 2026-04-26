Trump participou pela primeira vez do jantar com correspondentes, após anos de boicote
Presidente dos EUA compareceu ao evento em meio a histórico de ataques à imprensa, mas foi retirado às pressas após tiroteio em Washington
247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou pela primeira vez do tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, após anos em que vinha boicotando o evento, mas a ocasião foi abruptamente interrompida por um tiroteio que provocou pânico e levou à sua retirada imediata sob forte esquema de segurança.
Segundo a RT, responsável pela cobertura inicial do episódio, fortes estampidos foram ouvidos no salão do hotel Washington Hilton, fazendo com que convidados se jogassem ao chão enquanto agentes do Serviço Secreto invadiam o local armados e gritavam alertas de tiros. Trump e outras autoridades foram retirados às pressas.
Após o incidente, o presidente dos EUA afirmou que o suspeito foi detido e elogiou a atuação das forças de segurança. “O Serviço Secreto e as forças de segurança fizeram um trabalho fantástico. Agiram rápida e bravamente. O atirador foi detido”, declarou.
A presença de Trump no jantar já representava um marco político. Durante todo o seu primeiro mandato, ele vinha boicotando sistematicamente o encontro, postura que também manteve em 2025, em meio a uma relação marcada por confrontos com a imprensa.
Histórico de tensão com jornalistas
Ao longo dos últimos anos, Trump protagonizou uma relação conflituosa com grandes veículos de comunicação, marcada por processos judiciais, acusações frequentes de “fake news” e restrições ao acesso da imprensa durante sua administração.
Para apoiadores, sua presença no evento indicava uma tentativa de aproximação com o corpo de correspondentes que cobre a Casa Branca. Já para críticos, o gesto não apagava o histórico de tensão e confrontos com jornalistas.
Segurança evitou tragédia maior
As autoridades informaram que o suspeito foi detido após tentar ultrapassar um ponto de controle armado. A ação rápida do Serviço Secreto impediu que ele chegasse ao salão principal, onde milhares de pessoas aguardavam a participação do presidente.
Um agente foi atingido durante a ocorrência, mas sobreviveu graças ao uso de colete à prova de balas. O suspeito foi encaminhado para avaliação médica, e a motivação do ataque ainda está sendo investigada.
O episódio expôs a vulnerabilidade de um dos eventos mais simbólicos da relação entre poder político e imprensa nos Estados Unidos, além de reforçar o clima de tensão que historicamente marcou a interação entre o governo Trump e os meios de comunicação.