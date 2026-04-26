Trump participou pela primeira vez do jantar com correspondentes, após anos de boicote

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou pela primeira vez do tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, após anos em que vinha boicotando o evento, mas a ocasião foi abruptamente interrompida por um tiroteio que provocou pânico e levou à sua retirada imediata sob forte esquema de segurança.

Service agents evacuated President Trump from his table at the White House Correspondents’ Association dinner. Cabinet secretaries also left the ballroom, according to witnesses.



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Segundo a RT, responsável pela cobertura inicial do episódio, fortes estampidos foram ouvidos no salão do hotel Washington Hilton, fazendo com que convidados se jogassem ao chão enquanto agentes do Serviço Secreto invadiam o local armados e gritavam alertas de tiros. Trump e outras autoridades foram retirados às pressas.

Após o incidente, o presidente dos EUA afirmou que o suspeito foi detido e elogiou a atuação das forças de segurança. “O Serviço Secreto e as forças de segurança fizeram um trabalho fantástico. Agiram rápida e bravamente. O atirador foi detido”, declarou.

A presença de Trump no jantar já representava um marco político. Durante todo o seu primeiro mandato, ele vinha boicotando sistematicamente o encontro, postura que também manteve em 2025, em meio a uma relação marcada por confrontos com a imprensa.

Histórico de tensão com jornalistas

Ao longo dos últimos anos, Trump protagonizou uma relação conflituosa com grandes veículos de comunicação, marcada por processos judiciais, acusações frequentes de “fake news” e restrições ao acesso da imprensa durante sua administração.

Para apoiadores, sua presença no evento indicava uma tentativa de aproximação com o corpo de correspondentes que cobre a Casa Branca. Já para críticos, o gesto não apagava o histórico de tensão e confrontos com jornalistas.

Segurança evitou tragédia maior

As autoridades informaram que o suspeito foi detido após tentar ultrapassar um ponto de controle armado. A ação rápida do Serviço Secreto impediu que ele chegasse ao salão principal, onde milhares de pessoas aguardavam a participação do presidente.

Um agente foi atingido durante a ocorrência, mas sobreviveu graças ao uso de colete à prova de balas. O suspeito foi encaminhado para avaliação médica, e a motivação do ataque ainda está sendo investigada.

O episódio expôs a vulnerabilidade de um dos eventos mais simbólicos da relação entre poder político e imprensa nos Estados Unidos, além de reforçar o clima de tensão que historicamente marcou a interação entre o governo Trump e os meios de comunicação.