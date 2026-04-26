Assessora de Trump falou em “tiros” antes de ataque em jantar com jornalistas (vídeo)
Declaração de Karoline Leavitt, feita pouco antes do evento, ganha repercussão após disparos reais interromperem cerimônia em Washington
247 – Uma declaração feita pela assessora Karoline Leavitt pouco antes do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca ganhou forte repercussão após o tiroteio que interrompeu o evento em Washington e levou à retirada às pressas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Leavitt havia convocado o público a acompanhar o evento com uma frase que, após os disparos, passou a ser vista sob outra perspectiva. “Assistam esta noite porque Donald Trump vai incendiar e haverá ‘tiros disparados’”, afirmou.
A expressão, comumente usada em sentido figurado no contexto político — indicando ataques verbais ou discursos contundentes — coincidiu com o momento em que tiros reais foram registrados nas proximidades do hotel Washington Hilton, causando pânico entre os presentes.
Coincidência gera repercussão
Após o incidente, a fala de Leavitt passou a circular nas redes sociais e foi interpretada por muitos como uma coincidência inquietante, dado o uso literal da expressão durante o ataque.
O evento, que reunia jornalistas, autoridades e figuras públicas, foi interrompido quando agentes do Serviço Secreto invadiram o salão aos gritos de alerta, retirando Trump e outras lideranças sob forte esquema de segurança.