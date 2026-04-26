Assessora de Trump falou em “tiros” antes de ataque em jantar com jornalistas (vídeo)

247 – Uma declaração feita pela assessora Karoline Leavitt pouco antes do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca ganhou forte repercussão após o tiroteio que interrompeu o evento em Washington e levou à retirada às pressas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Leavitt havia convocado o público a acompanhar o evento com uma frase que, após os disparos, passou a ser vista sob outra perspectiva. “Assistam esta noite porque Donald Trump vai incendiar e haverá ‘tiros disparados’”, afirmou.

🚨 JUST NOW: Karoline Leavitt calls on everyone to watch tonight because Donald Trump will bring the heat and there will be “shots fired”



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A expressão, comumente usada em sentido figurado no contexto político — indicando ataques verbais ou discursos contundentes — coincidiu com o momento em que tiros reais foram registrados nas proximidades do hotel Washington Hilton, causando pânico entre os presentes.

Coincidência gera repercussão

Após o incidente, a fala de Leavitt passou a circular nas redes sociais e foi interpretada por muitos como uma coincidência inquietante, dado o uso literal da expressão durante o ataque.

O evento, que reunia jornalistas, autoridades e figuras públicas, foi interrompido quando agentes do Serviço Secreto invadiram o salão aos gritos de alerta, retirando Trump e outras lideranças sob forte esquema de segurança.