Governo Trump divulga imagem do suspeito após tiroteio em jantar com jornalistas

247 – O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou imagens do suspeito de protagonizar o ataque que interrompeu o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington. O material, compartilhado pelo próprio presidente, mostra o momento em que um homem corre em direção a uma área de controle de segurança antes de ser contido por agentes.

Trump divulga imagem do suspeito (Photo: Truth social) Truth social

Segundo o jornal The Hill, o vídeo aparenta ser uma gravação de segurança exibida em um monitor, na qual agentes do Serviço Secreto estão posicionados próximos a detectores de metal. Em seguida, um indivíduo surge correndo rapidamente pela área, enquanto agentes sacam armas e apontam na direção em que ele avançava.

O Serviço Secreto informou que o incidente ocorreu nas proximidades dos detectores de triagem obrigatória para acesso ao evento.

Em entrevista coletiva na Casa Branca, Trump detalhou a ação do suspeito. “Ele avançou contra um ponto de controle de segurança armado com muitas armas”, afirmou. O presidente acrescentou que o homem iniciou a corrida a cerca de 45 metros de distância. “Ele começou a correr a partir de 50 jardas e era rápido. Parecia um borrão nas imagens”, disse.

Agente foi atingido, mas protegido por colete

Trump também confirmou que um agente do Serviço Secreto foi atingido durante o incidente, mas não sofreu ferimentos graves graças ao colete à prova de balas. Segundo ele, o agente estava em boas condições após a ocorrência.

O presidente afirmou ainda que o suspeito é residente da Califórnia. O jornal The Hill destacou que, até o momento, não conseguiu verificar de forma independente a identidade do atirador.

A procuradora federal do Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, informou que o suspeito será apresentado à Justiça na segunda-feira e responderá por acusações como uso de arma de fogo em crime violento e agressão a agente federal com arma perigosa.

Pânico no salão e retirada de autoridades

Relatos de jornalistas presentes indicam que três ou quatro fortes estampidos foram ouvidos durante o jantar, levando convidados a se jogarem no chão e buscarem proteção sob as mesas.

O presidente, a primeira-dama e integrantes do gabinete foram retirados às pressas do hotel Washington Hilton, onde o evento é realizado há décadas. Agentes com equipamentos táticos invadiram o local e conduziram Trump, o vice-presidente e outras autoridades para fora do salão.

Segundo os relatos, jornalistas e convidados improvisaram formas de proteção, utilizando bandejas como escudo, enquanto muitos se abrigavam sob as mesas. Algumas mulheres chegaram a retirar os sapatos para conseguir se movimentar rapidamente.

Evento será remarcado

O chefe de comunicações do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, informou que um indivíduo foi detido e que as autoridades ainda avaliam a situação e as condições dos envolvidos.

Após o incidente, tanto Trump quanto a presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca, Weija Jiang, indicaram que o jantar será remarcado para ocorrer nos próximos 30 dias.

O episódio, que ocorreu durante a participação inédita de Trump no evento após anos de boicote, reforça o clima de tensão e levanta questionamentos sobre a segurança em um dos encontros mais simbólicos da relação entre imprensa e poder político nos Estados Unidos.