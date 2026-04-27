Ex-agente da CIA levanta dúvidas sobre ataque no jantar com Trump: "bandeira falsa?"

247 - O tiroteio registrado durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, passou a ser questionado pelo blogueiro estadunidense, comentarista político e ex-analista da Agência Central de Inteligência (CIA) Larry Johnson. Em análise publicada no domingo (26), ele levantou dúvidas sobre a natureza do episódio ocorrido no hotel Washington Hilton.

O debate sobre uma possível retomada de ataques ao Irã, segundo ele, perdeu espaço após a ação de um atirador solitário, descrito como um professor de 31 anos da Califórnia, que percorreu os corredores do hotel. O atirador não entrou no salão principal e foi contido do lado de fora após balear um agente de segurança, que teve o colete à prova de balas atingido.

Segundo o relato, o suspeito foi detido na área externa do local. As informações disponíveis sobre o caso são limitadas, o que, na avaliação de Johnson, contribui para as incertezas. Ele afirma que "a mídia está tratando o episódio como mais uma tentativa de assassinato contra Donald Trump", embora o atirador tenha sido imobilizado fora do salão.

Diante da escassez de dados sobre episódios anteriores envolvendo Trump, o ex-analista afirmou que "é compreensível que alguns, inclusive eu, questionem se esse tiroteio foi legítimo ou uma operação de falsa bandeira".

"Vamos ver se a Casa Branca manipula esse evento nos próximos dias para justificar uma nova política ou ação do governo Trump. Talvez um ataque ao Irã?", completou.

O ex-analista também mencionou a falta de detalhes sobre ocorrências anteriores envolvendo o presidente dos Estados Unidos como fator que amplia as suspeitas em torno do caso.

Na mesma análise, ele indicou que os desdobramentos institucionais devem ser acompanhados. O episódio ocorre em meio a tensões internacionais e negociações envolvendo Estados Unidos e Irã.