Trump defende novo salão de bailes da Casa Branca após tiros no jantar com correspondentes
Presidente dos EUA afirma que ataque reforça necessidade de estrutura mais segura, com proteção contra drones e vidro blindado
247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a construção de um novo salão de bailes na Casa Branca após um ataque armado provocar a evacuação de emergência durante o jantar com correspondentes da Casa Branca. As declarações foram feitas em pronunciamento divulgado após o incidente. Trump destacou que a situação foi inesperada, mas elogiou a rápida atuação das forças de segurança. "Isso foi muito inesperado, mas teve uma resposta incrível do Serviço Secreto e das forças de segurança", afirmou.
Segundo o presidente, o episódio expôs fragilidades estruturais do local onde o evento foi realizado. "Eu diria que não é um prédio particularmente seguro. E eu não queria dizer isso, mas é por isso que precisamos de todas as características do que estamos planejando na Casa Branca", declarou.
Ele explicou que o novo salão seria mais amplo e preparado para ameaças modernas. "Na verdade, é uma sala maior e muito mais segura. É à prova de drones. Tem vidro à prova de balas. Nós precisamos do salão de bailes", disse.
Trump afirmou ainda que a construção dessa estrutura é uma demanda antiga das autoridades de segurança dos Estados Unidos. "É por isso que o Serviço Secreto e os militares estão exigindo isso. Eles querem esse salão de bailes há 150 anos por vários motivos", afirmou.
O presidente também elogiou a atuação das forças de segurança durante o ataque, destacando a neutralização do suspeito. "Um homem avançou por um ponto de controle de segurança armado com várias armas e foi neutralizado por membros muito corajosos do Serviço Secreto, que agiram muito rapidamente", relatou.
Durante o incidente, um agente foi atingido, mas sobreviveu graças ao colete à prova de balas. "Um policial foi baleado, mas foi salvo pelo fato de estar usando um colete à prova de balas de alta qualidade", disse Trump, acrescentando que o agente está em boas condições.
Trump também fez um apelo por união nacional após o episódio. "Peço que todos os americanos se comprometam novamente a resolver nossas diferenças de forma pacífica", afirmou.
O presidente ressaltou que o evento, dedicado à liberdade de expressão, acabou simbolizando uma união momentânea entre diferentes correntes políticas. "Vi uma sala totalmente unificada, com republicanos, democratas e independentes juntos", declarou.
Apesar do ataque, Trump afirmou que o jantar será remarcado. "Vamos fazer isso novamente dentro dos próximos 30 dias, e será maior, melhor e ainda mais bonito", disse.
Ele concluiu afirmando que não permitirá que episódios de violência alterem a rotina institucional do país. "Não vamos deixar ninguém tomar conta da nossa sociedade. Não vamos cancelar eventos por causa disso", afirmou.