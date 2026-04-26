Trump defende novo salão de bailes da Casa Branca após tiros no jantar com correspondentes

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a construção de um novo salão de bailes na Casa Branca após um ataque armado provocar a evacuação de emergência durante o jantar com correspondentes da Casa Branca. As declarações foram feitas em pronunciamento divulgado após o incidente. Trump destacou que a situação foi inesperada, mas elogiou a rápida atuação das forças de segurança. "Isso foi muito inesperado, mas teve uma resposta incrível do Serviço Secreto e das forças de segurança", afirmou.

Segundo o presidente, o episódio expôs fragilidades estruturais do local onde o evento foi realizado. "Eu diria que não é um prédio particularmente seguro. E eu não queria dizer isso, mas é por isso que precisamos de todas as características do que estamos planejando na Casa Branca", declarou.

Ele explicou que o novo salão seria mais amplo e preparado para ameaças modernas. "Na verdade, é uma sala maior e muito mais segura. É à prova de drones. Tem vidro à prova de balas. Nós precisamos do salão de bailes", disse.

Trump afirmou ainda que a construção dessa estrutura é uma demanda antiga das autoridades de segurança dos Estados Unidos. "É por isso que o Serviço Secreto e os militares estão exigindo isso. Eles querem esse salão de bailes há 150 anos por vários motivos", afirmou.

O presidente também elogiou a atuação das forças de segurança durante o ataque, destacando a neutralização do suspeito. "Um homem avançou por um ponto de controle de segurança armado com várias armas e foi neutralizado por membros muito corajosos do Serviço Secreto, que agiram muito rapidamente", relatou.

Durante o incidente, um agente foi atingido, mas sobreviveu graças ao colete à prova de balas. "Um policial foi baleado, mas foi salvo pelo fato de estar usando um colete à prova de balas de alta qualidade", disse Trump, acrescentando que o agente está em boas condições.

Trump também fez um apelo por união nacional após o episódio. "Peço que todos os americanos se comprometam novamente a resolver nossas diferenças de forma pacífica", afirmou.

O presidente ressaltou que o evento, dedicado à liberdade de expressão, acabou simbolizando uma união momentânea entre diferentes correntes políticas. "Vi uma sala totalmente unificada, com republicanos, democratas e independentes juntos", declarou.

Apesar do ataque, Trump afirmou que o jantar será remarcado. "Vamos fazer isso novamente dentro dos próximos 30 dias, e será maior, melhor e ainda mais bonito", disse.

Ele concluiu afirmando que não permitirá que episódios de violência alterem a rotina institucional do país. "Não vamos deixar ninguém tomar conta da nossa sociedade. Não vamos cancelar eventos por causa disso", afirmou.