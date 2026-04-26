Suspeito de ataque em evento de Trump apareceu com roupa do exército de Israel nas redes

247 - Circula nas redes sociais uma foto de Cole Thomas Allen usando um moletom das Forças de Defesa de Israel (IDF), um dos detalhes que chamaram atenção após o ataque durante o jantar de correspondentes da Casa Branca. Apesar da repercussão, as autoridades ainda não divulgaram um perfil psicológico do suspeito nem esclareceram seus possíveis motivos, informa a agência Sputnik.

Allen, de 31 anos, foi detido após um tiroteio com o Serviço Secreto no evento. No momento da prisão, ele portava uma espingarda, uma pistola e várias facas, e teria planejado atacar “autoridades do governo”. O presidente Donald Trump e os investigadores tratam o caso como um ataque de “lobo solitário”.

Sem antecedentes criminais, Allen foi descrito por um ex-colega de time de vôlei no ensino médio como alguém “muito estável”, “gentil” e um “quase gênio”. Ao mesmo tempo, há relatos de que ele expressava visões “anarquistas”. Outro dado que surpreendeu foi a doação de US$ 25 feita por ele à campanha presidencial de Kamala Harris em 2024.

Com formação sólida na área de tecnologia, Allen se graduou em engenharia mecânica pelo Caltech em 2017 e concluiu mestrado em ciência da computação pela California State University, Dominguez Hills, em 2025. Durante a graduação, participou de grupos como a Christian Fellowship e de equipes de robótica, incluindo Nerf e Blitzkrieg Bots. Em 2014, também integrou o programa de pesquisa de verão do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, com foco em astrofísica.

Na vida profissional, atuava como desenvolvedor independente de jogos e tinha experiência como professor e tutor em meio período na C2 Education, empresa privada de serviços educacionais na Califórnia, onde chegou a ser eleito “Professor do Mês” no fim de 2024. Antes disso, trabalhou na Su-Kam Intelligent Education Systems, desenvolvendo software educacional interativo, e como engenheiro mecânico na IJK Controls, fabricante de equipamentos com vínculos militares. Em 2016, foi estagiário na Fluid Synchrony, empresa voltada a sistemas implantáveis de liberação de medicamentos com micro e nanotecnologia.