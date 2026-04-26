Lula manifesta solidariedade a Trump após ataque em jantar com jornalistas em Washington

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o ataque ocorrido durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, que provocou pânico e mobilizou forças de segurança.

Em publicação nas redes sociais, Lula também se dirigiu à primeira-dama Melania Trump e aos demais presentes no evento, condenando o episódio. “Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos devemos proteger”, escreveu o presidente.

Minha solidariedade ao presidente Donald Trump, à primeira-dama Melania Trump e a todos os presentes no jantar com correspondentes em Washington. O Brasil repudia veementemente o ataque de ontem à noite. A violência política é uma afronta aos valores democráticos que todos… April 26, 2026

O incidente ocorreu durante o tradicional evento que reúne jornalistas e autoridades na capital norte-americana. Disparos foram registrados nas proximidades do hotel Washington Hilton, levando à retirada imediata de Trump e de integrantes do governo sob forte esquema de segurança.

Autoridades dos Estados Unidos informaram que o suspeito foi detido e que a investigação segue em andamento para esclarecer as motivações do ataque.

A manifestação de Lula reforça a posição do Brasil em defesa da democracia e contra a violência política, em um momento de tensão envolvendo um dos principais eventos institucionais da imprensa norte-americana.