Tragédia na Espanha: número de mortos sobe para 38 após colisão de trens de alta velocidade (vídeo)

247 - O número de mortos no grave acidente ferroviário ocorrido neste domingo (18) na Espanha subiu para 38, segundo autoridades locais. Dois trens de alta velocidade descarrilaram após uma colisão em Adamuz, município próximo a Córdoba, no sul do país. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, e todas as vítimas sobreviventes já foram resgatadas.

As informações são da Reuters. O acidente provocou a suspensão imediata de todo o tráfego de trens de alta velocidade entre Madri e a região da Andaluzia, uma das principais rotas ferroviárias do país.

De acordo com os primeiros levantamentos, o acidente ocorreu quando o trem Iryo 6189, que havia partido de Córdoba com destino a Madri, invadiu a via contrária e colidiu com uma composição da Renfe, que seguia no sentido oposto. Com o impacto, os dois trens foram empurrados para fora dos trilhos. O trem da Iryo transportava mais de 300 passageiros, enquanto o da Renfe levava cerca de 100 pessoas.

O chefe do Corpo de Bombeiros de Córdoba, Paco Carmona, descreveu a complexidade do resgate em entrevista à Reuters. “Temos que remover os corpos para chegar a quem ainda estiver vivo. Está sendo uma operação complicada”, afirmou.

Entre as vítimas fatais está o maquinista de um dos trens, que fazia o trajeto entre Madri e Huelva, segundo informou a emissora estatal Televisión Española. As causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades ferroviárias e pela polícia espanhola.

Moradores de Adamuz, cidade com cerca de 5 mil habitantes, se mobilizaram rapidamente para ajudar os passageiros. De acordo com a imprensa local, a população montou um centro de acolhimento improvisado, oferecendo alimentos, água e cobertores às vítimas que conseguiram deixar os vagões.

Imagens gravadas por passageiros e divulgadas na rede social X (antigo Twitter) mostram vagões retorcidos, janelas destruídas e equipes de resgate atuando entre os destroços. Os vídeos também revelam o cenário de destruição ao longo da linha férrea e a dificuldade de acesso ao local do acidente.

Relatos colhidos pela Reuters apontam momentos de pânico dentro das composições. Uma passageira contou que, poucos minutos após a saída de Córdoba, o trem começou a tremer violentamente antes de descarrilar. Muitos passageiros utilizaram martelos de emergência para quebrar as janelas e escapar dos vagões.

Outro passageiro registrou o momento em que um funcionário da Iryo orientava os ocupantes a permanecerem sentados e a manterem os celulares carregados para serem usados como lanternas durante a evacuação.

Em nota, a Adif, administradora da infraestrutura ferroviária espanhola, confirmou a suspensão total dos serviços de alta velocidade entre Madri e Andaluzia até que a segurança da linha seja garantida. A empresa Iryo informou que ativou todos os protocolos de emergência e está colaborando com as autoridades. A Renfe, até a última atualização, ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre o acidente.