      Trump afirma que derrota nas eleições de meio de mandato pode levar a impeachment

      Em novembro todas as cadeiras ​da Câmara ‌dos Deputados e um ‍terço das vagas do Senado estarão em disputa nos EUA

      Donald Trump (Foto: Reprodução/YouTube/The White House)

      WASHINGTON, 6 ‍Jan (Reuters) – O presidente ⁠dos Estados Unidos, Donald ‍Trump, disse nesta terça-feira que os republicanos ‌precisam vencer as eleições de meio de mandato de 2026, caso contrário ele ‌será alvo de ‌impeachment pelos democratas.

      “É preciso vencer as eleições de meio de mandato, porque, ‌se não vencermos as eleições de meio ​de mandato, será simplesmente — quero dizer, eles encontrarão um motivo para me destituir”, disse Trump em um retiro para parlamentares republicanos da ​Câmara ⁠dos ⁠Deputados em Washington. “Vou sofrer um impeachment.”

      A ‌agenda de Trump está em jogo nas eleições ‍de novembro, quando todas as cadeiras ​da Câmara ‌dos Deputados e um ‍terço das vagas do Senado estarão em disputa.

      (Reportagem de Steve Holland e Trevor Hunnicutt)

