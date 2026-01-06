TV 247 logo
      Trump inaugura era de barbárie, avalia Pedro Serrano após sequestro de Maduro na Venezuela

      Jurista diz que ação dos EUA foi “ato de guerra”, rompeu tradições do direito internacional e expôs uma lógica imperial que ameaça democracias no mundo

      Pedro Serrano (Foto: Reprodução Youtube)

      247 – A operação realizada na madrugada de 3 de janeiro de 2026, em Caracas, que resultou no sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro por forças de segurança dos Estados Unidos, marca, segundo o jurista Pedro Serrano, a entrada definitiva do mundo em uma fase de “barbárie” nas relações internacionais. “É a absoluta barbárie que nós estamos caminhando o mundo agora em 2026”, afirmou. As declarações foram feitas em entrevista concedida à TV 247, no programa apresentado por Leonardo Sobreira com participação do jornalista Paulo Moreira Leite, em transmissão gravada na tarde do dia 5, em São Paulo.

      Logo no início da conversa, Sobreira descreveu o episódio como uma ação “inédita, sem precedentes”, e pediu a Serrano que a classificasse sob a perspectiva do direito internacional. O professor respondeu que o argumento de “legitimidade democrática” jamais poderia justificar a violação da soberania de um Estado. “A chamada legitimidade democrática nunca pode ser um argumento para poder se invadir um país e sequestrar o seu presidente da República, por mais autoritário que seja”, disse.

      Soberania do Estado não depende do governo, explica Serrano

      Serrano sustentou que, desde os pactos de Westfália no século 17, o direito internacional público se organiza a partir do reconhecimento do Estado, não do governo. “Um estado reconhece a existência de outro estado e não de um governo. Governo é um problema de cada estado”, afirmou.

      O jurista ressaltou que a soberania, do ponto de vista jurídico, significa que um Estado é o maior poder dentro de seu território e igual aos demais no plano internacional. Por isso, a ingerência externa usando o pretexto de “regime autoritário” abriria a porta para a arbitrariedade. “Senão nós vamos ter o critério do ditador amigo e o ditador inimigo”, alertou, citando que há dezenas de países considerados autoritários no mundo sem que isso gere intervenções semelhantes.

      “Ato de guerra” e erosão do direito internacional público

      Para Serrano, o sequestro de Maduro não pode ser interpretado como uma ação isolada, tampouco como medida legítima de combate ao crime. Ele foi enfático: “Isso é algo inaceitável no plano do direito internacional público”. E concluiu que o resultado inevitável é a destruição das regras mínimas que ainda limitavam o arbítrio das potências.

      “O resultante disso é a erosão do direito internacional público como critério de relação entre as nações”, afirmou. Em seguida, fez o diagnóstico mais duro: “É a absoluta barbárie que nós estamos caminhando o mundo agora em 2026. É isso que representa”.

      Serrano lembrou que o direito internacional, mesmo frágil, ainda exercia “coesão moral” e funcionava como um conjunto de regras para limitar a força bruta. Segundo ele, esse mecanismo vinha sendo corroído desde episódios anteriores, como quando Europa e Estados Unidos reconheceram o governo de Juan Guaidó na Venezuela. “Deixa de ser um reconhecimento de um estado por outro estado e passa a ser o reconhecimento de um governo como forma de intervenção”, apontou.

      “Trump se comportou como imperador norte-americano”

      Na avaliação do jurista, a ação ordenada por Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, rompeu não apenas o direito internacional, mas também a legalidade interna norte-americana. Ele afirmou que uma invasão militar, por definição, é ato de guerra e exigiria autorização do Congresso. “A legislação americana é clara: ele só poderia ter adotado um ato desse se tivesse autorização do Congresso”, disse.

      E fez uma síntese incisiva do que considera a mudança de regime político que se manifesta no episódio: “O presidente da República se comportou não como presidente da República, se comportou como imperador norte-americano. Foi um ato ditatorial no sentido amplo da expressão”.

      Serrano afirmou ainda que houve violação dos direitos humanos de Maduro, já que ele foi preso sob acusação não comprovada e sem processo prévio. “Não foi apresentado provas. Quer dizer, ou seja, é uma prisão... absolutamente ofensiva aos direitos humanos dele”, declarou.

      A defesa de Maduro e a chance no Judiciário dos EUA

      Questionado sobre a possibilidade de Maduro retornar ao país, Serrano foi pessimista. Para ele, a única via concreta é a própria Justiça norte-americana decidir pela inocência do presidente venezuelano. “Só tem um jeito dele voltar para a Venezuela: Justiça americana decidir que ele é inocente. Não tem outro jeito”, afirmou.

      Ainda assim, ele disse acreditar que o Judiciário dos Estados Unidos preserva certa autonomia e que o Estado venezuelano poderia contratar “belíssimos advogados” para defender seu presidente. “Maduro ter declarado a sua inocência, principalmente que até agora prova mesmo do que foi acusado tem nenhuma... eu creio que sim”, comentou.

      Serrano também citou relatos de agressões contra familiares de Maduro durante a operação. “A mulher do presidente foi agredida... tá com marcas de agressão”, disse, ressaltando que houve “vulneração intensa” dos direitos humanos.

      “O mundo democrático calado” e o risco de novas agressões

      O jurista demonstrou forte preocupação com o que chamou de silêncio das democracias diante do episódio. “O que me surpreende... é o mundo democrático calado”, afirmou. Ele mencionou que o presidente da França teria, inicialmente, se posicionado favoravelmente ao ato, embora depois tenha recuado.

      Para Serrano, a lógica de passividade é perigosa porque cada país acredita que conseguirá escapar da escalada imperial. “Cada país ali tá achando que vai conseguir escapar, não vai”, advertiu, citando ameaças que Trump teria feito a outros territórios, como a Groenlândia.

      A Dinamarca, gente, tá sob ameaça. Ninguém vai escapar dessa sanha imperial do Trump”, afirmou, descrevendo o presidente norte-americano como alguém que combina “insanidade e autoritarismo” e se tornou “uma ameaça ao mundo”.

      A fragilidade da América do Sul e a necessidade de união

      Serrano destacou que a América do Sul não tem capacidade militar para enfrentar diretamente os Estados Unidos e, por isso, sempre dependeu do direito internacional como proteção. “A única força que a gente tem é o direito internacional, que protege os fracos”, declarou.

      Ele criticou a naturalização da desigualdade entre países, inclusive dentro de parcelas da sociedade latino-americana. Segundo ele, parte da população aceita a superioridade dos Estados Unidos como algo inevitável, o que enfraquece a resistência política. “Os povos têm que de alguma forma aceitar que os Estados Unidos são um país desigual em relação aos nossos países... e grande contingente da sociedade aceita isso, naturaliza isso”, afirmou.

      Ao final, defendeu que somente uma ampla articulação internacional seria capaz de conter a escalada. “Se a gente conseguir se unir, unir as forças democráticas, Europa, América Latina, África, Ásia, nós temos força para poder enfrentar o Trump. Desunidos não temos força nenhuma. Cada hora vai ser um que vai cair”, concluiu.

      A entrevista terminou com agradecimentos e votos de feliz 2026, mas com um alerta que atravessa toda a fala do jurista: o sequestro de um presidente em território estrangeiro, sem autorização internacional e com justificativas contestadas, não é apenas um evento extraordinário — é, para Serrano, o sinal de que o mundo entrou em uma etapa em que o direito cede espaço à força bruta.

