Trump afirma ter convencido Netanyahu a suspender ofensiva israelense contra Beirute

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (1º) que convenceu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a interromper os planos de uma ofensiva contra Beirute, capital do Líbano. A informação foi divulgada pelo próprio líder norte-americano em publicação na rede social Truth Social. As declarações foram repercutidas inicialmente pelo portal Metrópoles.

Segundo Trump, uma conversa telefônica com Netanyahu resultou na suspensão do avanço de tropas israelenses em direção à capital libanesa, em um momento de forte tensão na região e de confrontos contínuos entre Israel e o Hezbollah.

“Tive uma conversa telefônica muito produtiva com o primeiro-ministro israelense, Bibi Netanyahu, e não haverá tropas a caminho de Beirute. Quaisquer tropas que estivessem a caminho já foram impedidas de entrar”, declarou Trump.

O presidente dos Estados Unidos também afirmou ter mantido contato indireto com o Hezbollah por meio de representantes de alto escalão. De acordo com ele, o grupo libanês teria concordado em interromper os ataques contra posições israelenses.

“Da mesma forma, por meio de representantes de alto escalão, tive uma conversa muito boa com o Hezbollah, e eles concordaram que todos os disparos cessarão — que Israel não os atacará e que eles não atacarão Israel”, acrescentou.

A declaração ocorre em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio. Mais cedo, o Irã anunciou a suspensão das negociações indiretas com os Estados Unidos após o aumento das operações militares israelenses e do avanço das ações no território libanês.

Também nesta segunda-feira, Netanyahu havia sinalizado a possibilidade de novos bombardeios nos subúrbios de Beirute. Segundo o premiê israelense, os alvos estariam ligados à infraestrutura do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã e considerado uma das principais forças políticas e militares do Líbano.

Os confrontos entre Israel e Hezbollah se intensificaram nos últimos meses, apesar de sucessivas tentativas de mediação internacional. Em 16 de abril, os Estados Unidos intermediaram um cessar-fogo de dez dias entre as partes, acordo que coincidiu com uma trégua anunciada entre Israel e Irã.

Posteriormente, o entendimento foi prorrogado por mais 45 dias no fim de abril. Ainda assim, os ataques e as trocas de disparos continuaram sendo registrados ao longo do período, evidenciando a fragilidade dos esforços diplomáticos para conter a escalada do conflito na região.