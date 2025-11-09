TV 247 logo
      Trump anuncia "dividendos das tarifas" para população dos EUA no valor de U$ 2.000

      Nos EUA, a população de menor renda está pressionada pelo aumento dos custos de vida

      O presidente dos EUA, Donald Trump, anuncia elevação de tarifas nos jardins da Casa Branca, em Washington, D.C. - 02/04/2025 (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu neste domingo (9) pagar US$ 2.000 à população do país, em uma tentativa de convencer a população, pressionada pelo aumento do custo de vida, de sua guerra tarifária global, em uma maratona de postagens na rede social. 

      Em uma sequência de publicações exaltando as tarifas comerciais, na rede social Truth Social, Trump prometeu distribuir “um dividendo de pelo menos US$ 2000 por pessoa (não incluindo pessoas de alta renda!) [que] será pago a todos". Ele não mencionou outros detalhes sobre o suposto benefício. 

      Nos EUA, de acordo com a agência Reuters, a população de menor renda está pressionada pelo aumento dos custos de saúde, pela possível perda de benefícios federais de alimentação e por uma perspectiva instável do mercado de trabalho, que já está afetando os ganhos.

      "OS BENEFÍCIOS DO "SNAP [TARIFFS]", que aumentaram em bilhões e bilhões de dólares (MUITAS VEZES MAIS!) durante o desastroso mandato do Corrupto Joe Biden (devido ao fato de terem sido 'entregues' de maneira improvisada a qualquer um que pedisse, em vez de apenas a quem precisa, que é o propósito do SNAP!), só serão concedidos quando os Democratas da Esquerda Radical reabrirem o governo — algo que podem fazer com facilidade — e não antes disso! Obrigado pela atenção a este assunto. Presidente DJT", disparou o chefe da Casa Branca. 

      "Pessoas que são contra tarifas são IDIOTAS! Agora somos o país mais rico e mais respeitado do mundo, com quase zero inflação e recorde no mercado de ações. Os planos 401(k) estão no nível mais ALTO DE TODOS. Estamos arrecadando trilhões de dólares e em breve começaremos a pagar nossa DÍVIDA ENORME, de US$ 37 trilhões. Investimento recorde nos EUA, indústrias e fábricas surgindo por toda parte. Um dividendo de pelo menos US$ 2.000 por pessoa (não incluindo pessoas de alta renda!) será pago a todos", disparou Trump em outra postagem. 

