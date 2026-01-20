Trump diz que cogitou mudar o nome do Golfo do México para “Golfo de Trump”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, brincou nesta terça-feira (20) ao dizer que, no passado, pensou em renomear o Golfo do México como “Golfo de Trump”.

“Eu disse: ‘Por quê? Por que é o Golfo do México?’ Deveria ser o Golfo da América. Eu ia chamá-lo de Golfo de Trump, mas achei que seria morto se fizesse isso. Eu queria fazer. Eu queria”, afirmou Trump, de acordo com declarações divulgadas pela Sputnik.

“Estou brincando, vocês sabem, quando digo isso. Eu não ia chamá-lo de Golfo de Trump", acrescentou.

Em seu primeiro dia no cargo, em janeiro de 2025, o presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva para iniciar o processo de renomear o Golfo do México como Golfo da América e o Monte Denali, no Alasca, como Monte McKinley. Naquele mesmo mês, o Google informou que havia iniciado a atualização dos nomes geográficos.