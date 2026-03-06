Trump diz que empresas contratadas pelo Departamento de Defesa vão quadruplicar produção de armamentos

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sexta-feira (6) que empresas contratadas pelo Departamento de Defesa concordaram em ampliar significativamente a produção de determinados armamentos. Segundo o chefe de Estado, algumas dessas armas terão fabricação quadruplicada. As informações são da CNN Brasil.

A informação foi divulgada após uma reunião realizada na Casa Branca com executivos de grandes companhias do setor de defesa. Em mensagem publicada na rede social Truth Social, Trump ressaltou detalhes do acordo de produção de armamentos: "Eles concordaram em quadruplicar a produção de armamentos da 'Classe Exquisite', pois queremos atingir, o mais rápido possível, os níveis mais altos de produção", escreveu.

O presidente também afirmou que a ampliação já estava em andamento antes do encontro. "A expansão começou três meses antes da reunião, e as fábricas e a produção de muitas dessas armas já estão em andamento", acrescentou na publicação. De acordo com Trump, participaram do encontro executivos de grandes empresas da indústria militar e aeroespacial, entre elas BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris, Lockheed Martin, Northrop Grumman e Raytheon. Segundo o presidente, um novo encontro com representantes dessas companhias está previsto para ocorrer dentro de dois meses.