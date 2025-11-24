TV 247 logo
      Trump diz ter aceitado convite para visitar a China em abril

      Por sua vez, o presidente da China, Xi Jinping, visitará os EUA no fim de 2026, segundo Trump

      Donald Trump e Xi Jinping (Foto: Reuters)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (24) que aceitou o convite feito pelo presidente chinês, Xi Jinping, para visitar a China em abril, acrescentando que Xi fará uma visita aos EUA no final de 2026.

      Os dois conversaram por telefone mais cedo.

      “O presidente Xi me convidou para visitar Pequim em abril, convite que aceitei, e eu retribuí, convidando-o a ser meu hóspede em uma Visita de Estado nos EUA no fim do ano”, declarou Trump na rede Truth Social.

      Segundo Trump, a conversa telefônica foi “muito boa” e os líderes discutiram Ucrânia, Rússia, fentanil e comércio agrícola.

      “Acabei de ter uma ligação telefônica muito boa com o presidente Xi, da China. Falamos sobre vários temas, incluindo Ucrânia/Rússia, fentanil, soja e outros produtos agrícolas, etc. Fizemos um acordo bom e muito importante para nossos grandes agricultores — e isso só vai melhorar”, declarou Trump nas redes. 

      Trump acrescentou que a relação entre EUA e China “é extremamente forte". 

