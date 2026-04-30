Trump exige rendição do Irã, que rejeita e defende diplomacia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o bloqueio imposto por Washington aos portos iranianos foi bem-sucedido e voltou a pressionar Teerã ao afirmar que o país deveria "simplesmente desistir". A medida faz parte da estratégia de pressão adotada pelos EUA, que tem gerado respostas firmes das autoridades iranianas e aumentado a tensão diplomática entre os dois países.

De acordo com informações divulgadas pela Al Jazeera, a reação iraniana foi imediata. O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, rejeitou a campanha de pressão econômica conduzida por Washington, reforçando a posição do país contra as medidas impostas pelos Estados Unidos.

Irã critica pressão e mantém aposta na diplomacia

Ghalibaf afirmou que o Irã não aceitará a estratégia norte-americana, sinalizando resistência às sanções e restrições comerciais. A postura reflete a posição oficial de Teerã, que tem reiterado sua oposição às ações unilaterais dos EUA.

Paralelamente, autoridades militares iranianas também se manifestaram sobre o cenário. Segundo os militares, a contenção adotada até o momento tem como objetivo preservar espaço para soluções diplomáticas. Eles destacaram que a postura cautelosa busca evitar uma escalada mais ampla do conflito, apesar da crescente pressão externa.

Escalada de tensão e cenário incerto

As declarações de Trump e a resposta iraniana evidenciam o agravamento das tensões entre os dois países. O bloqueio aos portos e as sanções econômicas fazem parte de uma política mais ampla de pressão dos EUA, enquanto o Irã insiste na necessidade de diálogo e negociação.

O cenário permanece incerto, com sinais de endurecimento político por parte de Washington e resistência de Teerã, que mantém aberta a possibilidade de solução diplomática, ao mesmo tempo em que alerta para os riscos de escalada caso as pressões continuem.